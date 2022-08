Auto in brand op A16 bij knooppunt Princeville

BREDA - Een auto is in brand gevlogen op de A16 tussen Rijsbergen en knooppunt Princeville. De brandweer heeft de auto inmiddels weten te blussen, maar het voertuig is volledig uitgebrand.

De eigenaren van het voertuig hadden ook een caravan achter hun voertuig. Deze wisten ze op tijd af te koppelen waardoor deze wel onbeschadigd bleef. Niemand raakte gewond.