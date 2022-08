Nightwatch NK King of the Court op 3 en 4 september in Breda

BREDA - Waar anders dan op het Kasteelplein in Breda kunnen de nieuwe Kings en Queens van het nationale beachvolleybal worden benoemd? Op zaterdag 3 en zondag 4 september is daar voor het tweede jaar op rij het Nederlands kampioenschap King of the Court. Op het Kasteelplein verrijst weer het bekende King of the Court-stadion, bij Breda Beach zijn de bijvelden te vinden.

Het is alweer de derde editie van het Nederlands kampioenschap King of the Court. In 2020 werden Jasper Bouter en Ruben Penninga als eerste Kings gekroond, Sanne Keizer en Madelein Meppelink waren de allereerste Queens. Vorig jaar werden Stefan Boermans en Yorick de Groot gekroond in Breda, bij de vrouwen waren de zussen Mexime en Emi van Driel de besten.

Nightwatch Eredivisie King of the Court



Dit jaar vormt het NK het sluitstuk van de Eredivisie King of the Court. In Rotterdam (6-7 aug.) en Zutphen (27-28 aug.) zijn punten te verdienen voor een hogere ranking op het NK. King of the Court is de beachvolleybalvariant die blijft groeien. Internationaal doet het fenomeen dit seizoen al vier continenten aan, nationaal zijn er dus al drie grote toernooien.

Wie wint een plek op het EK King of the Court?



De Nederlands kampioenen verdienen een plekje op het officieuze EK King of the Court dat van 6 tot en met 11 september op het Jaarbeursplein in Utrecht wordt gehouden. Op de CEV Queen & King of the Court European Finals staan voor de eerste keer de Europese kronen op het spel. De winnaars van alle nationale kampioenschappen (tot nu toe in Zweden, België en Polen gehouden) verdienen hun startbewijs.

Bezoek is gratis



Het Nightwatch NK King of the Court is op zowel het Kasteelplein als bij Breda Beach gratis te bezoeken voor publiek.