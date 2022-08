Aan de keukentafel met Rob Teunissen: ‘De grootste worden is niet het belangrijkste doel, de beste zijn wel’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Rob Teunissen van Ardo B.V.

Waar liggen de roots van Ardo eigenlijk?

“Ardo is een Belgisch familiebedrijf. Momenteel is de derde generatie actief binnen het bedrijf. Ikzelf ben geen familie, maar ik werk al wel twintig jaar (met veel plezier) bij Ardo in Zundert. De sfeer en cultuur binnen Ardo zijn familiaal te noemen. Deze horen bij onze kernwaarden. Dat wil overigens niet zeggen dat er niet gestuurd wordt op prestaties en doelstellingen. We zijn als groep door de jaren heen snel gegroeid. Ardo bestaat nu uit 20 vestigingen in Europa en één in Costa Rica. Die groei brengt veel dynamiek met zich mee, maar het voelt nog steeds als een familiebedrijf. De familiewaarden zijn sterk verankerd binnen Ardo.”



Is groei dan het belangrijkste doel binnen Ardo?

“De grootste worden is niet het belangrijkste doel van Ardo, de beste zijn wel. Dit houdt in dat je het verschil kunt maken nu en in de toekomst en dat je van waarde bent voor de aandeelhouders. Daarnaast is de waardering van onze klanten natuurlijk essentieel. Maar vaak gaat groei en waardering door onze klanten ook wel hand in hand. Ook onderscheiden we ons op agro gebied. Ardo heeft de teelt van onze groenten en kruiden in eigen beheer. Onze kennis en kunde delen wij via onze eigen agronomen met onze telers in heel Europa. Voor mij persoonlijk is de groei ook belangrijk: ‘als je niet groeit en doet wat je altijd al deed, wordt het op een gegeven moment saai’. Dan ben je vooral ‘op de winkel aan het passen’. Maar dat is hier in Zundert gelukkig nooit het geval geweest. Vanaf 1 januari dit jaar heb ik een groepsfunctie geaccepteerd. Ik ben nog deels aan het afronden in Zundert en wordt verantwoordelijk voor de internationale kruidendivisie. Daarnaast ben ik lid geworden van het managementteam van de groep. Dus ik ga Zundert verlaten. Een mooie en leuke stap vooruit weer!”



Internationaal, managementteam… dan kom je ook verder af te staan van de mensen op de werkvloer. Hoe denk je daarover?

“Dat zal wel even wennen worden. Ik zal in mijn nieuwe functie niet iedereen kennen, zoals dat nu in Zundert na al die jaren wel het geval is. Daarnaast moet ik inderdaad ook veel gaan reizen. Maar de nieuwe functie brengt ook weer leuke nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo krijg ik nu meer ruimte om een visie weg te zetten over de toekomst van de kruidenvisie. Daar haal ik energie uit”



In hoeverre heb jijzelf vrijheid om stappen te zetten met Ardo?

“Je bent natuurlijk onderdeel van een groep, dus ik ben in Zundert geen alleenstaande directeur van een bedrijf die kan beslissen wat hij zelf wil. Maar als het gaat om investeringen, is het wel zo dat er een investeringsbudget is vanuit Ardo, waar alle bedrijven in de groep aanspraak op willen maken. Hoe beter de plannen in Zundert zijn en de uitvoering hiervan, hoe groter de kans dat er vervolgstappen gezet mogen worden. In Zundert hebben we afgelopen jaren veel vervolgstappen gezet.”



Als je terugkijkt op jouw periode binnen Ardo hier in Zundert, wat zijn dan de bijzondere momenten geweest?

“Dat zijn eigenlijk twee zaken geweest. Toen ik hier net begon in 2002 hebben we besloten een aantal producten niet meer te doen en uit te besteden aan zusterbedrijven. Je kunt namelijk niet overal even goed in zijn; soms kun je beter specialiseren. We hebben toen onze erwten- en bonenproductie gestopt. Dat was een hele stap, niet iedereen zag dat gelijk zitten, maar het doel was dat we ons gingen specialiseren in (bereide) bladgroenten, zoals spinazie met room. Dat is achteraf een hele goede keuze geweest. De teelt van deze groenten zijn we overigens wel blijven doen. Een ander bijzonder moment was in 2013. Toen kregen we goedkeuring om het hoogbouwmagazijn te bouwen. Dat was een heel mooi project. Toen hebben we ook in samenwerking met de Gemeente, Natuurmonumenten en Brabants landschap de natuurzone ontwikkeld. Eerst waren mensen wat argwanend, maar nu is iedereen heel positief. Dat was een grote turn-around.”



Ben jij zelf door de jaren heen veranderd?

“Ik ben zeker niet meer dezelfde Rob als twintig jaar geleden. Doordat ik vaak in het diepe gesprongen ben binnen Ardo – en mijn hoofd ook wel een aantal keer gestoten heb – ben ik zelf ook gegroeid. Ik heb geleerd dat je niet op tien borden tegelijk moet schaken en dat het belangrijk is om te kijken op welke vlakken je écht het verschil kunt maken: ‘choose your battles’. Daarnaast probeer ik me te focussen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, want de wereld beweegt heel snel. Wat gebeurt er en waar liggen de mogelijkheden?”



Onze voedselvoorziening is dagelijks nieuws geworden, hoe kijken jullie vanuit Ardo daar tegenaan?

“Dat klopt, er speelt heel veel momenteel. De landbouw is volop in het nieuws. Ardo heeft de visie dat wij onze teelt zoveel mogelijk zelf organiseren. Er is veel kennis aanwezig in ons bedrijf. Wij hebben zelf contacten met onze telers en staan voortdurend met hen in contact om kennis te delen. Daarnaast hebben wij een duurzaamheidsprogramma waarin we onze telers begeleiden om zo duurzaam mogelijk te telen. Dat geldt op alle gebieden: van watergebruik tot het gebruik van meststoffen. We willen onze footprint op de natuur zo veel mogelijk beperken. Onze slogan is niet voor niets: ‘We bewaren wat de natuur ons geeft’.”



Wat vind jij een belangrijk onderdeel in het aansturen van je mensen?

“Je moet mensen laten doen waar ze goed in zijn. Mensen het vertrouwen geven om zaken zelfstandig te bedenken en uit te voeren of op te lossen. Anders is het ook minder leuk voor hen. Iedereen vindt het leuk om zo iets bij te kunnen dragen. Ik vind het vertrouwen heel belangrijk. Je moet weten wat je aan elkaar hebt en wat je kunt verwachten als je met elkaar werkt. Daardoor kun je heel snel en effectief werken. Binnen Ardo wordt altijd heel open en transparant gecommuniceerd. Dat werkt heel goed.”



Tenslotte, met wie zou jij nog weleens aan de keukentafel willen zitten?

“Met Obama! Ik heb een deel gelezen van zijn biografie en ik vind zijn persoonlijke verhaal indrukwekkend. Hoe hij mensen weet te verbinden met (o.a.) zijn speeches, is heel inspirerend. Obama is echt een persoon die mensen weet te boeien. Bij speeches van andere (oud-)presidenten haak ik vaak na een aantal minuten al af, maar bij hem zeker niet. Bij ieder onderwerp weet hij de juiste snaar te raken en er een persoonlijk touch aan te geven, dat vind ik een gave.”