Een jaar na de aardbeving: Bredase stichting bouwt grootste school Zuid Haïti

BREDA - Op 14 augustus 2021 is het zuiden van Haïti getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter. In één van de zwaarst getroffen gebieden ligt de gemeenschap Ravine Sable, waar Stichting HomePlan uit Breda in samenwerking met haar lokale partner ‘Hope for Haiti’ werkt aan verschillende wederopbouwprojecten zoals scholen, huizen en microkredieten. Een jaar later is de eerste school afgebouwd. Dagelijks krijgen nu meer dan 500 kinderen weer veilig les.

Na de aardbeving was de lokale school volledig ingestort en er kon geen les meer worden gegeven. De kinderen werden in tijdelijke tenten ondergebracht. Veel ouders durfden hun kinderen niet naar school te laten gaan. Een jaar later is de school opnieuw geopend met 19 ruime klaslokalen die voldoen aan de normen van de MENFP, het Haïtiaanse ministerie van Onderwijs. De gemeenschap van Ravine Sable is trots op deze school, die de hoeksteen vormt voor ontwikkeling, nu zowel studenten als leraren een veilig gebouw hebben om te leren en les te geven. Mr. Rode Petit Frère (oprichter en directeur, Ravine Sable School) vertelt hierover vol trots: ”Met dank aan HomePlan en Hope for Haïti is onze school weer opgebouwd en is onze gemeenschap geholpen om te herstellen van de verwoestende aardbeving van vorig jaar.“

In de directe omgeving van het epicentrum (de stad Les Cayes) werkt Stichting HomePlan in samenwerking met Hope for Haiti aan verschillende wederopbouw projecten in twee gemeenschappen: Ravine Sable en Jean Paul II. Naast scholen bouwt HomePlan ook huizen voor 25 families. Ook is afgelopen jaar een mobiele kliniek ondersteund en heeft HomePlan 500 microgrants verleend aan kleine ondernemers om hun bestaan weer op te bouwen.



Stichting HomePlan in Haïti

Stichting HomePlan werkt sinds 2010 in Haïti in de rurale gebieden rondom Port au Prince. Na de aardbeving in 2021 is de stichting ook gaan werken in het zuiden van Haïti. In deze regio wordt samengewerkt met de lokale partner ‘Hope For Haïti’. Een organisatie die al meer dan 30 jaar samenwerkt met Haïtianen, die de gemeenschappen goed kennen. Een vereiste om een project te laten slagen.

Over Stichting Homeplan

Stichting HomePlan is in 1997 opgericht en biedt een huis, thuis en toekomst aan de allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns Amerika. HomePlan gelooft dat een veilig onderkomen de basis is voor verdere ontwikkeling. Wij werken altijd samen met lokale partners, zij kennen de omstandigheden en onze projectdeelnemers het beste. Onze lokale partners voeren naast huisvestingsprojecten ook de aanvullende projecten uit op het gebied van welzijn, educatie, werk en inkomen. Zo biedt HomePlan een huis, thuis en toekomst. www.homeplan.nl.