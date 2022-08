Weerbericht Breda: ‘Hittegolf van start in Breda, vanaf woensdag tropische dagen’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 8 augustus en de komende dagen.





Een kern van hoge druk ligt boven de zuidelijke Noordzee. Ze is een onderdeel van een langgerekte zone van hoge druk vanaf de Azoren via onze omgeving naar de Baltische Staten. Aan haar zuidflank wordt dagelijks warmere en droge landlucht aangevoerd. Een hittegolf is aanstaande. Ze is in Breda en omgeving gisteren al begonnen. Een hittegolf is een aaneengesloten periode van vijf dagen met maximumtemperaturen van 25 graden of hoger, waarvan er minstens drie tropisch zijn met 30 graden of hoger. De tropische dagen gaan zich vooral vanaf woensdag opstapelen.



Maandag 8 augustus 2022

Het is zonnig met soms wat stapelwolken. Droog weer met maxima tot 26 of 27 graden. De wind waait zwak uit het noordoosten, gemiddeld met 2 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 9 augustus 2022

Zonnig en droog met maxima tot 29 graden. De noordoostenwind is matig met gemiddeld 3 Beaufort.



Woensdag 10 augustus 2022

Opnieuw droog en zonnig. Middagtemperaturen tot 31 of 32 graden. Wind gemiddeld matig uit noordoost.



Donderdag 11 augustus 2022

Droog, zonnig en zeer warm. Temperaturen tot 33 of 34 graden. Er staat een matige noordoosten tot oostenwind.



Verwachting voor de middellange termijn

Vrijdag 12 augustus tot en met maandag 15 augustus 2022, zonnig, droog en heet met maxima lokaal tussen de 35 en 37 graden.

De droogte zal met deze hoge temperaturen zonder neerslag en veel verdamping flink toenemen.



Zo was het weer zondag 7 augustus 2022

Maximumtemperatuur: 25,5 graden

Minimumtemperatuur: 11,2 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 8 augustus 2022 om 11:00 uur