Onderhouden of weghalen: Breda twijfelt over toekomst van vissteigers aan de Neerpeltstraat

BREDA - De vissteigers aan de Neerpeltstraat hebben onderhoud nodig. Echter vermoedt de gemeente dat deze vissteigers niet worden gebruikt. Daarom vraagt de gemeente Bredanaars om hun mening over de toekomst van de steigers.

Als de vissteigers aan de Neerpeltstraat moeten worden behouden, dan is onderhoud nodig. Maar voordat de gemeente investeert in de vissteigers, wil de gemeente of er nog wel behoefte aan de steigers is. De gemeente vermoedt namelijk dat de steigers niet worden gebruikt. “We onderzoeken daarom of het zinvol is om de vissteigers te behouden en onderhoud te plegen. Een alternatieve invulling op deze locatie is het verwijderen van de vissteigers en daarvoor in de plaats meer groen te plaatsen. Meer groen zorgt voor een betere afwatering, een lagere temperatuur en een aantrekkelijke omgeving”, laat de gemeente weten.

Bredanaars kunnen tot 5 september hun mening over de invulling van de vissteigers geven. Als er veel behoefte blijkt voor behoud van de vissteigers, zal de gemeente voor het najaar onderhoud uitvoeren.