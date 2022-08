Bizar: Handhaving haalt drijvende doodskist op surfplank uit de Singels

BREDA - Bij de politie kwam maandag een opvallende melding binnen. Er dreef namelijk een doodskist op een surfplank door de Singels.

Bredanaars keken maandag vreemd op toen ze een soort geknutselde doodskist op een surfplank door de Singels zagen drijven. Nadat er een melding van de situatie binnen kwam bij de politie, gingen politie en handhaving ter plaatse om de kist uit het water te halen.

De politie laat weten dat de kist leeg was. Hoe en door wie de kist in het water is gelegd, is niet bekend.