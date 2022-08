Een nieuwe medaille speciaal voor Bredase hardlopers

BREDA - Gemeente Breda introduceert een nieuwe medaille voor Bredase hardlopers. Dat doet de gemeente in samenwerking met Atletiekvereniging Sprint en vijf Bredase loopevenementen: de Dorpsloop Teteringen, de Tien van ’t Aogje, de 5 van Bavel, de Bredase Singelloop en de Haagse Beemden Loop. Wie aan drie van de Bredase loopevenementen meedoet, wordt uitgenodigd om de Bredaille in ontvangst te nemen.

“De Bredase Singelloop is natuurlijk verreweg de bekendste en grootste in de regio, maar wat veel mensen niet weten is dat er nog meer mooie loopevenementen in Breda zijn, waar je bijvoorbeeld als training aan mee kunt doen, maar zeker ook voor de gezelligheid”, vertelt Frank Molkenboer van de 5 van Bavel. Met de Bredaille willen de gemeente, atletiekvereniging en evenement meer aandacht creëren voor de verschillende hardloopevenement in de gemeente. Wie meedoet aan drie van de Bredase hardloopevenementen, wordt uitgenodigd voor de Bredaille-ceremonie in november, om dit Bredaas eremetaal officieel in ontvangst te nemen.



“Met de Bredaille stimuleren we mensen om te bewegen en aan meerdere mooie Bredase lopen mee te doen”, aldus wethouder Daan Quaars. “Al deze lopen brengen sfeer en sportiviteit samen en dat mag beloond worden met een mooie prijs. Om die lopen eens goed in de spotlight te zetten, zijn we de samenwerking aangegaan en hebben we besloten om een speciale medaille in het leven te roepen, voor iedereen die dit jaar aan drie van de vier lopen meedoet. Maar je mag ze natuurlijk ook alle vier lopen.”

De loopevenementen waar hardlopers aan mee kunnen doen om te Bredaille te ontvangen zijn de Dorpsloop Teteringen, de Bredase Singelloop, Tien van ‘t Aogje en de 5 van Bavel. De Haagse Beemdenloop is ook een initiatiefnemer, maar dat evenement vindt dit jaar niet plaats. De Haagse Beemdenloop zou in mei plaatsvinden, maar moest in februari worden geannuleerd vanwege de toen geldende coronamaatregelen.

Aanmelden

Meld je aan via www.bredaille.nl en laat weten aan welke drie hardloopevenementen je gaat meedoen. Schrijf je in bij die evenementen met hetzelfde e-mailadres als je aanmelding. Dan word je, als je drie evenementen hebt gelopen, uitgenodigd voor de officiële Bredaille-ceremonie in november.