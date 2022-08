Nieuwe maatregelen vanwege grote droogte: Waterschap stelt urenverbod oppervlaktewater in

NOORD-BRABANT - Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf vandaag een urenverbod in voor het gebruik van oppervlaktewater (water uit sloten, beken en rivieren). Deze uitzonderlijke maatregel geldt van 07.00 tot 19.00 uur in het hele werkgebied van Brabantse Delta. Deze maatregelen moeten worden genomen, omdat er door de aanhoudende droogte een tekort is aan water.

Door de droogte is er te weinig water beschikbaar om het hele werkgebied van Brabantse Delta, inclusief de polders, van voldoende water te voorzien. Ook is er water nodig om sloten en beken door te spoelen om blauwalgen te voorkomen. Als er stroming in het water blijft, krijgen blauwalgen minder kans om te groeien. Bij te veel blauwalgen in het water moet het waterschap de inlaten naar de polders sluiten. Op dat moment komt er geen water meer in de polders en moet ook daar een totaal onttrekkingsverbod gaan gelden. Dat wil het waterschap voorkomen. Het waterschap wil voldoende water van voldoende kwaliteit behouden, zodat er water beschikbaar blijft tot het einde van de zomer.

Uitzondering op het verbod is het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van water als drinkwater voor vee. In een groot deel van het werkgebied geldt op dit moment al een totaal onttrekkingsverbod vanuit oppervlaktewater. Deze onttrekkingsverboden blijven ook gelden.

“Het instellen van een urenverbod is een teken dat de grenzen van het waterverbruik, met de huidige waterinfrastructuur, bereikt zijn”, aldus Louis van der Kallen, dagelijks bestuurslid Brabantse Delta. “Er is gewoon te weinig water door de steeds vaker voorkomende droge periodes. Door nu terughoudend met water om te gaan wil het waterschap proberen een totaal verbod te voorkomen. Het waterschap rekent op de medewerking van de inwoners en bedrijven.“



Wat is een urenverbod?

Bij een urenverbod is het verboden om in een bepaald tijdvak (van 07.00 en 19.00 uur in dit geval) oppervlaktewater te gebruiken voor onder andere het beregenen van gewassen. Hiermee vermindert het waterschap het watergebruik in haar hele werkgebied.?