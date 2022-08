Op de werkvloer bij centralist Pablo: ‘Het is ontzettend leuk om mensen te helpen’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Pablo Heijnen, centralist.

Pablo Heijnen (23) werkt al vier jaar met veel plezier als centralist bij Truckparkings Rotterdam Exploitatie BV op Hazeldonk. Het bedrijf beheert en exploiteert tien beveiligde truckparkings, die Pablo vanuit het kantoor in Breda in de gaten houdt en beheert.

Pablo, op jouw werkplek vallen de twaalf beeldschermen natuurlijk enorm op. Wat zie je daar zoal op?

Klopt, de monitoren zijn echt mijn werkplek. Vanaf deze locatie kan ik onze tien beveiligde truckparkings in de gaten houden. Dat gaat dus om de beveiligde parking bij Hazeldonk, acht parkings bij de Haven van Rotterdam en een parking in Alblasserdam. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor chauffeurs met vragen. Tegelijkertijd houd ik ook het overzicht en de controle. Zo houd ik bijvoorbeeld altijd in de gaten of ik geen verdachte situaties zie of schade.

Met wat voor meldingen komen chauffeurs bij jou terecht?

Dat is echt enorm breed. Met ieder probleem waar ze tegenaan lopen, ben ik de eerste persoon met wie ze in contact komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze een probleem hebben met de registratie of de betaling. Of als ze vragen hebben over het systeem.

Kun je ze altijd vanaf afstand helpen?

Negen van de tien keer wel. Ik kan vanuit kantoor namelijk in alle systemen. Ik kan volledig meekijken in wat de chauffeurs zien, en dus heel veel problemen op afstand verhelpen. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld wanneer er iets fysiek kapot is. Hier bij Hazeldonk ga ik dan zelf naar buiten om te helpen, en op de andere locaties zijn collega’s ter plaatse aanwezig die het probleem dan kunnen oplossen.

Wat vind jij zo leuk aan dit werk?

Ik vind het ontzettend leuk om mensen te kunnen helpen. Dat is voor mij ook de reden dat ik de studie Handhaving, Toezicht en Veiligheid ben gaan doen. Er is altijd veel waardering bij de chauffeurs als ik met ze meedenk en een probleem voor ze kan oplossen. Het is gewoon altijd leuk om mensen te helpen.

Daarnaast ben ik zelf erg technisch. Ik vind dus het werken met de computers en de verschillende systemen ook heel leuk en uitdagend. Cameratoezicht trekt mij sowieso meer dan het werken als handhaver op straat, dus voor mij is dit een ideale baan.

Wat voor diensten draai je?

Het rooster is heel afwisselend. We werken met ochtend, avond en nachtdiensten. Iedereen draait bij ons alle diensten. Dat vind ik heel fijn. Er is niemand die voorrang krijgt op het draaien van bepaalde diensten.

Wat zijn belangrijke eigenschappen voor jouw werk?

Handig zijn met computers is wel belangrijk, anders is het lastig om alle systemen onder de knie te krijgen. Verder moet je ook zelfstandig kunnen werken en stressbestendig zijn. Er kunnen vijf chauffeurs tegelijkertijd bellen, en je kan er maar één tegelijkertijd helpen. Daar moet je mee om kunnen gaan. Je moet dan echt prioriteiten kunnen stellen. Maar het is niet zo dat je constant drukke momenten hebt, hoor. Een werkdag kan ook heel rustige momenten hebben, waarop je tijd heb om wat administratie te doen of gewoon om even koffie te halen.

Verder is het ook wel handig als je gevoel hebt voor talen. Engels spreken is echt een must, want veel chauffeurs zijn internationaal. Zelf kan ik inmiddels bijvoorbeeld ook al een beetje Russisch en Roemeens begrijpen dankzij dit werk! Uit dat soort landen komen namelijk veel chauffeurs naar onze beveiligde parkings.

Centralist kun je op veel plekken zijn. Wat vind jij zo leuk aan Truckparkings Rotterdam Exploitatie BV?

Het is echt een jong bedrijf dat aan het groeien is. Ik vind het heel tof om te werken bij een bedrijf dat niet stilstaat, maar echt bezig is met ontwikkelen en met verder uitbreiden. Dat biedt mij natuurlijk ook kansen. Ik zit hier enorm goed op mijn plek.