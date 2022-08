Vanaf de Grote Kerk klinken vanavond de grootste hits van The Beatles

BREDA - Vanavond om 19.00 uur klinkt er Beatles-repertoire vanaf het carillon van de Grote Toren Breda. In het kader van de Augustus Beiaardmaand geeft stadsbeiaardier Paul Maassen een concert met hits als ‘Blackbird’, ‘Michelle’ en ‘With a little help from my friends’.

De bekende nummers van The Beatles zijn vertaald naar de 14.000kg wegende beiaard van de Grote Toren, en worden in een soms minder herkenbare vorm gegoten. Het concert begint om 19 uur en duurt tot 20 uur, en is te horen in het centrum van de stad. In de daarvoor ingerichte luistertuin van de Lutherse Kerk, op het Stadserf, is programma-informatie en een drankje verkrijgbaar. Daaraan gekoppeld is een foto-wedstrijd die loopt tot en met 31 augustus: maak een Bredase versie van de beroemde foto van de Beatles bij de Abbey Road studio. Upload deze op social media (Twitter, Instagram, Facebook @torenbreda). De winnaar krijgt een VIP-rondleiding op de toren en een privé Beatles-beiaardconcert.

In de Augustus Beiaardmaand is er elke donderdagavond een concert op het carillon van de Grote Toren Breda. Meer info: www.torenbreda.nl