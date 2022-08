Op de stip: Clubiconen van NAC komen naar het Chassé Theater

BREDA - Drie clubiconen van NAC komen in september naar het Chassé Theater. Onder leiding van presentator en interviewer Eddy van der Ley vertellen de oud-voetballers over het unieke van de voetbalclub. De voorstelling draagt de naam: Op de stip.

Op zaterdag 10 september komen drie clubiconen van NAC naar het Chassé Theater. De drie clubiconen blikken in dit voetbalcollege terug op hun actieve voetbalperiode bij NAC. Het gaat om Ton Lokhoff, Peter Remie en Gerard den Haan.

Mooie herinneringen aan de club worden afgewisseld met momenten dat het net even iets minder ging. Een nostalgische voetbalvoorstelling voor de NAC-supporter met beeldfragmenten en de nodige humor.

Ton Lokhoff

Ton Lokhoff kan met recht Mister NAC worden genoemd. Lokhoff debuteerde als voetballer in 1979 en speelde 98 wedstrijden voor de club alvorens hij zijn voetbalcarrière elders voortzette.

Hij keerde in 1991 terug als speler om in 1998 zijn actieve voetballoopbaan te beëindigen. Hij werd assistent-coach in Breda en vervolgens hoofdcoach.

Na zijn ontslag verdween Lofhoff voor even van het Bredase toneel om later terug te keren als technisch directeur. Deze functie heeft Lofhoff maar kort bekleed om in 2022 weer op het veld terug te keren als assistent-coach.

Peter Remie

Oud NAC-speler en jeugdtrainer Peter Remie is een boegbeeld van de Bredase voetbalclub. Een rechtsbuiten die bekend stond om zijn sublieme traptechniek. Een speler die alles bij de club heeft meegemaakt van promotie tot degradatie. 3

3 jaar was Remie verbonden aan NAC.en met pijn in zijn hart verliet hij in 2010 zijn grote liefde.

Gerard den Haan

Gerard den Haan is met afstand een van de populairste spelers die ooit de clubkleuren van NAC heeft gedragen. Uitgeroeid tot de cultheld van de club door zijn juiste inzet en mentaliteit. Een harde werker op het middenveld, niet gezegend met het grootste voetbaltalent, maar met zijn onuitputtelijke ijver compenseerde de langharige den Haan dit.

Van 1988 tot 1992 speelde Gerard den Haan voor NAC, een periode waarin hij bij de Bredase suppersclan veel lof heeft geoogst.