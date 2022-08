Politie treft 350 ponypacks met cocaïne in huis drugsdealer: 9 maanden cel

BREDA - Een Bredase drugsdealer is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden. Dat heeft de rechtbank gisteren bepaald. Het is niet de eerste keer dat de Bredanaar de fout in gaat. Verdachte is al eerder veroordeeld voor dealen.

De verdachte werd in juli 2021 aangehouden in verband met het dealen van cocaïne. Er werd bij hem een handelshoeveelheid cocaïne aangetroffen. Verdachte is destijds over die feiten gehoord, maar werd na zes dagen weer in vrijheid gesteld. Na een verblijf van enkele maanden in Marokko, is de Bredanaar bij terugkomst meteen weer begonnen met dealen.

Op een actiedag op 21 januari 2022 werden in de auto van verdachte 35 ponypacks met cocaïne aangetroffen. In een ‘stash’ op het adres van de verdachte werden nog eens 350 ponypacks en andere cocaïne aangetroffen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat verdachte het kennelijk geen probleem vindt om te leven van het dealen van harddrugs. “Gelet op de stashlocatie die in januari 2022 werd aangetroffen, vond dit dealen ook op grote schaal plaats”, aldus de rechtbank. De rechtbank is van oordeel dat voor het hardnekkig door blijven gaan met het dealen van harddrugs een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd. “Voor de bewezenverklaarde feiten is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de deur van 9 maanden passen en geboden.”