Over één maand is het zo ver: De Bredase Singels in om geld op te halen voor kankeronderzoek

BREDA - Over een maand is het zo ver. Dan vindt de derde editie van Swim to Fight Cancer Breda plaats. Met dit evenement worden mensen geïnspireerd om in actie te komen om geld op te halen voor kankeronderzoek en preventie.

In totaal krijgen in Nederland meer dan 124.000 mensen per jaar kanker en elk jaar sterven er ruim 45.000 mensen aan deze vreselijke ziekte. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ worden in heel Nederland evenementen georganiseerd om geld op te halen voor kankeronderzoek. Eén van die evenementen is Swim to Fight Cancer, wat in Breda op zondag 11 september voor de derde keer plaatsvindt.

Iedereen vanaf 8 jaar (met een zwemdiploma) mag meedoen. Kinderen zwemmen in de haven. Kinderen van 8 en 9 jaar zwemmen 250 meter, kinderen van 10 t/m 15 jaar zwemmen 500 meter en iedereen van 16 jaar en ouder zwemt 1 of 2 kilometer door de singel en haven. Als je meedoet, vraag je je familie en vrienden om jou te steunen door donaties te geven voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. De meeste fighters zwemmen dan ook voor een familielid, vriendin, collega of buurman die ziek is of overleden is aan kanker. Zo zetten ze onmacht om in kracht.

“Stel je eens voor dat jij in de haven van Breda zwemt, terwijl het publiek jou van bovenaf schreeuwend aanmoedigt. Ze geven jou net dat laatste beetje zetje in de rug dat je nodig hebt om te finishen. Dat geeft toch een fantastisch gevoel? Het is nog niet te laat: ook jij kunt nog meezwemmen!”, vertellen projectleiders Eefje van Pelt en Léandra Sprenkels. Meedoen kan als individu of als team. En als je jezelf snel aanmeldt, kun je zelfs nog vier keer meedoen aan de gratis trainingen die Swim to Fight Cancer Breda organiseert. “Zo ga je goed voorbereid het water in. En je mag als deelnemer op 19 augustus naar de thuiswedstrijd NAC – Top Oss.”

Wanneer je niet wilt zwemmen, maar wel een vuist wil maken tegen kanker, doneer dan geld aan een fighter of meld je aan als vrijwilliger voor 11 september. Dat kan via de website. Alle fighters hebben hier hun persoonlijke pagina en vertellen wat hun motivatie is om mee te doen aan Swim Breda. Ga voor meer informatie naar www.swimtofightcancer.nl/breda