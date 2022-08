Ben jij mantelzorger? Breda waardeert mantelzorg met Breda Cadeaukaart

BREDA - Mantelzorgers die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand in de gemeente Breda kunnen een mantelzorgwaardering aanvragen. Dit is een Breda Cadeaukaart ter waarde van 50 euro. Hiermee wil de gemeente haar blijk van waardering voor alle mantelzorgers tonen.

“Breda is trots op haar mantelzorgers!”, aldus de gemeente. “Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand in de gemeente Breda een mantelzorgwaarding aanvragen. Dit is een Breda Cadeaukaart van 75 euro.”

Mantelzorgers kunnen de waardering van 15 augustus tot en met 31 oktober aanvragen bij StiB via www.bredawaardeert.nl. Jonge mantelzorgers kunnen een cadeaukaart van 25 euro aanvragen.



Mantelzorgers

“Zonder mantelzorgers zakt ons zorgstelsel vandaag nog in elkaar”, aldus de gemeente. “Het is belangrijk dat de inzet van mantelzorgers gezien wordt, dat ze steun en waardering krijgen. Niet alleen van degene voor wie ze zorgen, maar ook uit de omgeving. Breda is trots op haar mantelzorgers!”

Breda Cadeaukaart

Dit jaar bestaat de waardering uit een Breda Cadeaukaart. Deze cadeaukaart is in te wisselen bij ruim 150 restaurants, winkels en activiteiten in Breda.

Ben ik mantelzorger?

Zorg jij minimaal 3 maanden en 8 uur per week onbetaald voor iemand? Bijvoorbeeld voor een familielid, partner, kind, buur, vriend of kennis? Dan ben je mantelzorger. Woont degene voor wie je zorgt in de gemeente Breda? Dan kun jij deze mantelzorgwaardering aanvragen.