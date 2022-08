Havermarkt kijkt uit naar eigen driedaags festival: ‘De Havermarkt wordt de place to be’

BREDA – De Havermarkt, van oudsher het uitgaanscentrum van Breda, wordt van vrijdag 19 augustus tot en met zondag 21 augustus omgetoverd tot een heus zomers festivalterrein. Tijdens het weekend dat internationale wielerkoers de Vuelta, of de Ronde van Spanje, naar Breda komt, kunnen bezoekers genieten van een podium, barretjes, foodstands en leuke terrasplekjes.

Tijdens deze drie dagen wordt de Havermarkt in zomerse, Spaanse sferen gedoopt. “Het wordt echt een festival voor de hele familie. Overdag zijn er allerlei activiteiten en zorgen we dat het ook voor kinderen leuk is om langs te komen. Er zijn ook diverse foodstrucks dus je zal heerlijk kunnen eten en drinken. En ‘s avonds kan de bezoeker dan met de voetjes van de vloer tijdens optredens van diverse DJ’s en De Jongens van Je Weet Wel”, laat de organisatie weten. Op zondag 21 augustus zal de etappe van de wielerkoers uiteraard live te zien zijn op groot scherm. “Met het zomerse festival tijdens het Vuelta weekend ontpopt de Havermarkt zich wederom tot zomerse place to be in het Bredase centrum.”

In het verleden werd het uitgaansplein al eens veranderd in stadsstrand, compleet met groot zwembad tijdens Zonnesteek. Ook nu zal het plein verder aangekleed worden met bomen en zomerse versiering zodat de bezoeker zich in Spanje waant.

Zomerse Vueltafeesten op Plazas Fiestas, Prado en koerstruien

De horecaondernemers van Breda bieden in totaal een zomers en Spaans programma op maar liefst 8 pleinen: Haven (de Havenfeesten), Havermarkt, Kerkplein, Park Valkenberg, Brack. Vanaf vrijdag 19 augustus tot en met zondag 21 augustus is er op de verschillende pleinen allerlei entertainment vanaf 11.00 uur. Op vrijdag 19 augustus en zaterdag 20 augustus is de eindtijd om 01.00 uur voor de festiviteiten aan de Haven, Havermarkt en Kerkplein. Op zondag komen daar nog de Plazas Koolwijkpark, Chasséveld en Ulvenhout bij. Die dag duren de festiviteiten tot 23.00 uur.