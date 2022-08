Breda Beslist wil schoner Brand Parkies: ‘Plaats meer vuilnisbakken’

BREDA - Brand Parkies is bezig met een succesvolle concertreeks in het Valkenberg. Afgelopen dinsdag was het vaak mooi weer, waardoor veel bezoekers naar het park trokken. Maar dat leverde ook veel afval op. De partij Breda Beslist heeft vragen gesteld aan het college over hoe het evenement schoner kan worden georganiseerd.

Na Brand Parkies gaat steevast een schoonmaakploeg aan de slag om de rommel die achter is gebleven op te ruimen. Woensdagochtend puilen de vuilnisbakken uit, en ligt er veel afval verspreid door het park. Breda Beslist wil van het college weten of dat niet anders kan. “Uit eigen waarneming van Breda Beslist zagen we in de loop van de avond tijdens Brand Parkies de reguliere afvalbakken door vele bezoekers gevonden en gevuld worden. Maar dan worden ze snel overvol en wordt het er naast gezet. Staan er wel voldoende extra afvalbakken en is het niet beter naast iedere reguliere afvalbak, ook een rode kliko erbij te zetten? Zodat de bezoekers ook hier afval in de bak kwijt kunnen? Het lijkt er dus erg op dat er te weinig afvalbakken staan voor de bezoekers. Hoeveel afvalbakken zijn er normaal gesproken in het Valkenberg en hoeveel extra rode kliko’s worden er op een avond tijdens Brand Parkies geplaatst?”

De partij wil ook van het college weten hoe er wordt gehandhaafd op het verbod op glas. Volgens de partij was er veel last van glasscherven. “Het klopt toch dat het verboden is met glas het park te betreden? Hier gaat dus in de ogen van Breda Beslist iets mis. Is op het gebruik van glas en flessen gecontroleerd en wat gaat u hieraan bijstellen om dit verder te voorkomen?” Ook wil de partij graag weten van het college wie er opdraait voor de opruimkosten: De gemeente of de organisatie van Parkies.