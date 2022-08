Nog één week tot de Vuelta naar Breda komt: Dit moet je weten over deze historische wielerronde

BRABANT - Binnenkort is het zover: dat komt de Vuelta door Brabant. La Vuelta, ofwel de Ronde van Spanje, is een wielerevenement dat inmiddels bekend is bij een groot publiek. Maar hoelang wordt deze ronde al gereden en hoe is deze ontstaan? Wij nemen je mee in de geschiedenis van La Vuelta.

De Ronde van Spanje is een meerdaagse wielerwedstrijd die jaarlijks wordt gereden. Samen met de Tour de France en Giro d’Italia is het één van de drie ‘Grote Rondes’. De Ronde van Spanje werd voor het eerst gereden in 1935. De Tour en de Giro bestonden toen al zo’n dertig jaar. Na twee edities van de Vuelta brak de Spaanse burgeroorlog uit. Daardoor moesten de rijders vijf jaar wachten op de volgende editie. In 1941 en 1942 werd de ronde weer gereden. Toen was het peloton echter vrijwel volledig Spaans.



De jaren erna legde de tweede wereldoorlog de Vuelta stil. De Ronde van Spanje kent dus een roerige start. Pas vanaf 1955 is de Vuelta écht gaan groeien. De ronde is tweemaal gewonnen door een Nederlander.



Winnaars

De eerste winnaar van de Ronde van Spanje was de Belgische renner Gustaaf Deloor. Hij won ook de twee editie van de Vuelta. Voor het eerst won in 1967 een Nederlander: Jan Janssen. In 1979 sleepte de Nederlandse Joop Zoetemelk de overwinning binnen.Verder won nooit een Nederlander de Ronde van Spanje. Roberto Heras behaalde vier eindzeges in de Vuelta en is daarmee recordhouder. Delio Rodríguez is de absolute recordhouder als het gaat om etappezeges. In de jaren ’40 won de Spanjaard maar liefst 33 etappes.



Truien

Net zoals in de andere twee grote ronden, maakt La Vuelta gebruik van truien. Deze truien duiden een bepaalde stand in het klassement aan. Zo krijgt draagt de rijder die bovenaan staat in het algemene klassement de rode trui. De groene trui is bedoeld voor degene die bovenaan in het puntenklassement staat. Wanneer een rijder een eerste staat in een bergklassement, dan krijgt het de bolletjestrui. De leider in het combinatieklassement draagt de witte trui.