Vallende sterren van de Perseïden vanavond goed te zien vanuit Breda

BREDA - Komende nacht is het hoogtepunt van de meteorenzwerm Perseïden. Het beste moment om de Perseïden waar te nemen is om 4:45 uur. Het weerbeeld is zeer gunstig, want het is helder boven Breda en de temperatuur is aangenaam. Helaas valt het aantal vallende sterren van de Perseïden dit jaar tegen.

Zoals altijd in augustus passeert de meteorenzwerm Perseïden de aarde. Dit levert meerdere nachten met vallende sterren op, maar komende nacht is daarvan de pieknacht. De omstandigheden zijn echter niet ideaal in onze omgeving en er zijn ieder uur slechts 10 tot 18 meteroren te zien. Eén van de slechte omstandigheden is onder andere dat de maan vol is en voor 100 procent verlicht. Het is daardoor een flinke stoorzender. Door de volle maan zijn dit jaar alleen de helderste meteoren zichtbaar.

Ook is het aantal vallende sterren dit jaar in onze omgeving niet groot en dat is jammer, want het weer werkt wel mee. De nachten zijn namelijk helder en het is heerlijk weer om buiten te zijn om ze te spotten. De kijkrichting is naar het oosten tot noordoosten en ze verschijnen op een hoogte van 67 graden. Ter indicatie: 90 graden is loodrecht boven iemand zijn hoofd.

Heldere hemel bij aangename temperaturen

Het weerbeeld laat een heldere hemel zien en de maan is vol. De maan komt om 22:16 uur op in het oosten- tot zuidoosten en gaat om 7:41 uur onder in het westen- tot zuidwesten. De vallende meteorenzwerm van de Perseïden zijn dus in de nacht te zien met de maan in de rug. De temperatuur daalt vanavond geleidelijk en om 23:00 uur is het nog op veel plaatsen warm met 20 tot 23 graden.

Waar kan je het best kijken

Hoe donkerder de omgeving, hoe beter, maar dat gaat natuurlijk lastig met de heldere volle maan aan de hemel. Vallende sterren zijn gewoon te spotten vanuit de achtertuin, maar wie een donker plekje opzoekt buiten de stad ziet wellicht meer. Om de Perseïden te spotten moet men richting het noordoosten kijken en de beste periode is tussen 2:00 en 5:00 uur. Gedurende de nacht verplaatst het punt waaruit de Perseïden komen (de radiant) zich van een hoogte van 47 naar 69 graden.

Ook de komende nachten zijn nog vallende sterren van de Perseïden te zien, maar het worden er elke nacht wel (nog) minder.