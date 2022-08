Make-A-Wish loopt mee met de Bredase Singelloop om geld in te zamelen voor zieke kinderen

BREDA - Zondag 2 oktober 2022 is het zover, de 35ste Bredase Singelloop. Veel hardlopers uit de wijde omgeving zijn zich al aan het voorbereiden op het populaire loopevenement. En ook Make-A-Wish zal van de partij zijn. De deelnemers zoeken zelf sponsoren en halen zo geld op voor zieke kinderen.

Sinds 2013 verschijnen de Singel-lopers van Team Make-A-Wish aan de start om geld in te zamelen voor het goede doel. Dit jaar lopen en rennen zij de 5 km, 10 km, de halve marathon en ook de 5 km Walking & Wheeling. Lopers van Team Make-A-Wish mogen in ruil voor hun inzet rekenen op een sportieve en compleet verzorgde dag met onder andere een gezonde lunch en kleedruimten pal naast de start.

Samen voor een ander

Veel zieke kinderen hebben afgelopen jaar hun allerliefste wens in vervulling zien gaan. Make-A-Wish wil dat het liefst voor álle jonge patiënten doen en zamelt daarom geld in tijdens de Bredase Singelloop. “Loop jij met ons mee? Daag je collega’s uit en loop namens jullie bedrijf mee! Schrijf je voor 12 september online in, zoek sponsoren en vervul daarmee (naast jouw eigen uitdaging) de liefste wens van andere ernstig zieke kinderen.”

Inschrijven kan via de website van de Singelloop.

Over Make-A-Wish Nederland

Elke dag horen gemiddeld 4 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Make-A-Wish vervult al meer dan 30 jaar de liefste wens van deze kinderen en geeft hen daarmee kracht en hoop voor de toekomst. Tijdens de Wish Journey maken ze samen met familie en vrienden speciale herinneringen die een leven lang meegaan.