De Vuelta-etappe door Breda: Zo laat rijden de renners door Breda

BREDA - Aanstaande zondag is het zo ver. Dan vindt de Vuelta etappe Breda-Breda plaats. Benieuwd naar hoe die dag eruit ziet in Breda? En wanneer de renners door de stad rijden? Wij zetten de belangrijkste tijden en momenten voor je op een rij.

10.30-13.00 uur: De sfeer begint zondag al vroeg. Blaaskapellen, Tuna’s en andere muziekgezelschappen brengen de bezoekers in de stemming. Dat gebeurt op het Kerkplein me !Vamos!, op de Nieuwe Prinsenkade met Muziekkapel HuysluyBrug, in Park Valkenberg met Sambaband Caramba, in de St. Ignatiusstraat/Wilhelminasingel et Leutband Kzoutniewete, in de Parkstraat/Wilhelminastraat met Ploeeg-Nootjes, in de Koningin Emmalaan met ‘t Dakkapelleke en in Ulvenhout met De Bosuilen

11.10 uur: Start reclamekaravaan. De traditionele reclamekaravaan die grote wielerrondes voorafgaat, krijgt tijdens de Nederlandse etappes van La Vuelta een uniek karakter. La Vuelta Holanda gaat als allereerste wielerevenement ter wereld een duurzame Groene Karavaan organiseren. Deze rijdt voor het wielerpeloton uit gedurende de etappes op 19, 20 en 21 augustus en bestaat uit alleen maar emissieloze voertuigen met een duurzame boodschap.

12.10 uur: Start peloton bij het Kasteel van Breda. Via het Kasteelplein gaan de renners naar de Reigerstraat. Daar gaan ze, met de fiets aan de hand, dwars door de Grote Kerk naar het Kerkplein. De route door Breda naar Ulvenhout is geneutraliseerd. Dat wil zeggen dat er dan nog geen wedstrijd is. De eerste 10 kilometer fietsen de renners met een lage snelheid achter de koersdirecteur door de stad.

Bekijk hier het parcours met alle straatnamen. Er zijn in Breda allerlei faciliteiten rondom het parcours. Die zijn handig te bekijken via een digitale kaart. Die vind je hier: https://map.lavueltaholanda.com/#/map

12.54 uur: Start in Ulvenhout van de 194 kilometer lange etappe door West-Brabant. De renners verlaten de gemeente Breda via de Dorpsstraat, Molenstraat en Strijbeekseweg richting Chaam. De Vuelta gaat door West-Brabant en gaat vanuit Ulvenhout naar Alphen-Chaam, Gilze, Rijen, Dongen, Oosterhout, Made, Zevenbergen, Klundert, Fijnaart, Halderberge, Dinteloord en Steenbergen. Om 15.23 uur worden de renners in Bergen op Zoom verwacht. Ze gaan dan naar Halsteren, Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Wouwse Plantage, Roosendaal, Rucphen, Wint Willebrord, Sprundel en zijn om 16.40 uur in Etten-leur. Vanaf de Sprundelsebaan komen de renners Breda weer binnen.

13.00-15.00 uur: Dikke bandenrace op het parcours aan de Claudius Prinsenlaan. Jongeren kunnen deelnemen aan de dikke banden races die plaatsvinden op het parcours waar later die dag de renners van de Vuelta over de finish komen. Lees er hier meer over.

ca. 17.15 uur: Finish aan de Claudius Prinsenlaan

17.15-17.45 uur: Ceremonie op het Chasséveld