Veiligheidsregio waarschuwt: ‘Groot brandgevaar in droge Brabantse natuur’

BREDA - Het is al weken warm in Nederland. Om daarin verlichting te zoeken duiken Bredanaars vaak ook de natuur in. De afgelopen weken is er echter weinig water gevallen waardoor het erg droog is. De droogte en het vele dode hout in de bos- en natuurgebieden zorgen ervoor dat de kans dat een natuurbrand ontstaat groot is. “Het is in ieders belang dat we ons daarvan bewust zijn. Om natuurbranden te voorkomen hebben we alle hulp nodig. Het begint met alertheid en bewustzijn op het brandgevaar dat nu heerst”, aldus veiligheidsregio Midden-West-Brabant.

Dat het niet verstandig is om sigaretten in het gras, de berm of het bos te gooien, of te barbecueën in de natuur, mag voor zich spreken. Er zijn echter ook zaken waar men wellicht niet in eerste instantie bij stil staat, waarschuwt de veiligheidsregio. Zo is het in deze droge periode verstandig om de auto op een verharde ondergrond of parkeerplaats te parkeren. Want als de auto een hele afstand heeft afgelegd, kan de temperatuur aan de onderkant van de auto flink oplopen. Als de onderzijde in contact komt met droog gras dan kan dit zomaar vlam vatten en een natuurbrand veroorzaken.

Ook een stuk glas op de grond waar de zon op schijnt, kan een natuurbrand veroorzaken. Smeulend zwerfafval is regelmatig de oorzaak van een natuurbrand. Dus: gooi afval in de afvalbak.

Wat te doen als je een natuurbrand ontdekt?

Onthoud de locatie en vlucht zo snel mogelijk naar een veilige plek: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom. Bel pas 112 als een veilige locatie is bereikt. Geef de locatie van de brand door. Is deze onbekend? Probeer dan de plek te omschrijven. Door nieuwe techniek, genaamd AML (Advanced Mobile Location), kan de meldkamer vaak al bepalen waar de brand is.

De veiligheidsregio doet bovendien een oproep: Probeer een grote brand niet zelf te blussen!