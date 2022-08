NAC zonder punten naar huis na pijnlijk verlies tegen MVV

BREDA - Het was een pijnlijke avond voor NAC in Maastricht. De club uit Breda verloor daar met 3-1 van MVV. Door dit verlies staat NAC momenteel twaalfde in de Keukenkampioendivisie.

MVV kende een droomstart tegen NAC Breda. Na negen minuten stuurde Sven Blummel ploeggenoot Koen Kostons diep, waarna de 22-jarige Belg de bal succesvol over de uitkomende Roy Kortsmit wipte. Op diezelfde Kostons werd twee minuten later een overtreding begaan, met een strafschop voor de Maastrichtenaren tot gevolg. Die werd benut door Mart Remans: 2-0.



In de fase daarna kreeg NAC een aantal goede kansen, maar Jesaja Herrmann en Boris van Schuppen wisten niet te scoren. Dat deed MVV halverwege de tweede helft wel, toen Ruben van Bommel de bal langs Kortsmit wist te schuiven en zo zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal maakte. Via Jort van der Sande kwamen de Bredanaars in de 71e minuut nog wel op 3-1, maar daar bleef het bij.

Aanstaande vrijdag speelt NAC in eigen huis tegen TOP Oss.