BrabantSport haalde La Vuelta naar Brabant: ‘High impact voor de regio’

BRABANT - Brabant sterker door sport. Vandaag, morgen en overmorgen. Dat is het doel van BrabantSport. Deze organisatie maakt zich daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van Nederland, in de breedste zin van het woord. Al in 2016 startte deze organisatie het lobbyproces om de Vuelta naar Brabant te halen.

Eén van de taken van BrabantSport is om grootse sportevenementen naar Brabant te halen. “Steeds opnieuw zijn we bezig om high impact evenementen naar de regio te halen. We willen graag zowel sportief, als economisch en sociaal-maatschappelijk iets op gang brengen”, aldus Michel Reinders directeur-bestuurder van BrabantSport. Eén van die evenementen die BrabantSport naar de provincie heeft weten te halen is La Vuelta. De bekende, Spaanse wielerronde komt op 20 en 21 augustus door Brabant.

Het lobbyproces om La Vuelta naar Brabant te brengen is al in 2016 gestart. “We hadden al langer het voornemen om La Vuelta naar Nederland te halen”, aldus Reinders. “Via contacten met Utrecht kwamen we erachter dat zij dezelfde ambitie hadden. Dan kun je de concurrentie aangaan, maar je kunt ook de handen ineenslaan. Dat laatste hebben wij gedaan.”

Normaal gesproken is de overheid altijd degene die evenementen zoals La Vuelta koopt. “Maar de laatste jaren begint er langzaam ervaring te ontstaan om voor dit soort evenementen meer samen te werken met het bedrijfsleven. Dat is bij La Vuelta ook zo. Ongeveer de helft van de financiering komt vanuit het bedrijfsleven”, aldus Reinders. “Niet alleen omdat we zuinig zijn op overheidsgeld, maar juist ook om het evenement via het bedrijfsleven nóg meer te laten leven in de provincie.”

Volgens Michel werd er vanuit de meeste ondernemers in Brabant direct enthousiast gereageerd. “Ze waren blij dat La Vuelta ‘eindelijk’ naar de regio komt. Wielrennen zit toch wel echt in het Brabantse DNA. Dit is de plek waar je de wielergeschiedenis van de straat kunt schrapen.”

Mondiaal podium

De komst van La Vuelta naar Brabant betekent dat de provincie een mondiaal podium krijgt. “We zetten Brabant als provincie op de kaart. We pakken daarbij groots uit, zodat het sportief, economisch en sociaal-maatschappelijk rendement zo hoog mogelijk is.”

Op sportief gebied wil BrabantSport wielerfans bereiken en de fietswereld inspireren. Daarnaast zou de organisatie het liefste zien dat kinderen door het zien van La Vuelta ook gemotiveerd worden om te gaan fietsen (en/of sporten). Denk hierbij aan het meedoen aan ‘Dikke Banden Races’. Daarnaast is op economisch gebied een evenement als La Vuelta goed voor de inkomsten van Brabantse ondernemers en de zichtbaarheid van toeristische trekkers in Brabant. Op sociaal-maatschappelijk vlak ziet BrabantSport dat het evenement een aanleiding is om allerlei projecten van de grond te krijgen. Er worden door heel Brabant allerlei activiteiten georganiseerd. Het is prachtig om te zien wat een evenement als La Vuelta losmaakt in Brabant”, aldus Michel. “Zelf draaien we in samenwerking met More2Win een project waarbij we duizend kinderen de fiets op krijgen en aandacht vragen voor fietsveiligheid. Ook organiseren we samen met Team Jumbo Visma door heel Brabant diverse Ready2Race en Dikke Banden Races om de jeugd warm te laten lopen voor fietsen. En, we ondersteunden Stichting Leef! Via het BrabantSport Fonds, zodat de Onbeperkte Vuelta Brabant georganiseerd kon worden! Een evenement waar iedereen met een chronische aandoening of een beperking aan mee kon doen. Mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat zij deelnemen aan evenementen, kregen de kans om de iconische Vuelta in het prachtige Brabant (voor een deel) af te leggen.”

La Vuelta in Brabant bestaat uit twee etappes. Eén etappe is op 20 augustus, die begint in Den Bosch en finisht in Utrecht. De andere route is Breda-Breda en komt door 14 andere Brabantse gemeenten. Deze vindt op 21 augustus plaats. Michel Reinders kijkt enorm uit naar het evenement. “Het is veel meer dan drie dagen fietsen! Het is een manier waarmee wij willen laten zien hoe Brabant echt sterker wordt door sport!”

Meer weten? Alles over La Vuelta Holanda lees je op https://www.brabantsport.nl/nieuws/brabantsport-haalt-la-vuelta-naar-brabant