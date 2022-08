Twee mannen op heterdaad gepakt bij stelen koplampen

BREDA - Door de oplettendheid van een getuige heeft de politie gisteravond twee mannen op heterdaad kunnen betrappen. Het tweetal was bezig met het ontvreemden van koplampen van een auto.

De twee mannen zijn zaterdag rond 03:00 uur opgepakt nadat een alerte melder de politie belde. Een getuige had gezien dat de mannen bezig waren met een auto die geparkeerd stond aan de Jan Darkennisstraat. Agenten zetten de mannen, die in een andere auto reden, uiteindelijk aan de kant op de Maasdijk. In de auto troffen ze twee koplampen aan. Daarop zijn de 29-jarige man uit Oosterhout en de 25-jarige Rotterdammer aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.