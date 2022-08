Motorrijder komt in weiland terecht aan de Zwaantjesweg

BREDA - Een motorrijder is gisteravond op de Zwaantjesweg uit de bocht gevlogen. Hierbij raakte hij gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Een motorrijder is op de Zwaantjesweg uit de bocht gevlogen gisteravond. Hierbij is hij in een weiland terecht gekomen. De politie en een ambulance kwamen vervolgens ter plaatse.

De motorrijder raakte gewond en is vervolgens met letsel in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzocht nog het een en ander op de plek waar het ongeluk gebeurde.