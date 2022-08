Het weer tijdens La Vuelta in Breda: ‘Geen hitte, mogelijk veel regen’

BREDA - Het warme zomerweer wordt deze week het land uitgestuurd. Dit levert een aantal buien op, vooral in het midden van de week. Dat meldt Weeronline. Tijdens de Vuelta-etappes ligt de middagtemperatuur rond 23 graden. Vaak schijnt de zon, maar er zijn ook buienkansen.

Na een hete week met in vrijwel het hele land een hittegolf is het eerst nog drukkend warm. Buien op woensdag en donderdag brengen verkoeling en vanaf vrijdag ligt de middagtemperatuur rond 23 graden.

Zondag:

Etappe Breda – Breda

Op zondag 21 augustus start (én finisht) de Vuelta in Breda. De buienkans is die zondag een stuk groter dan zaterdag en er zijn weermodellen die het de hele middag flink laten plenzen. Op deze termijn kan de verwachting zeker nog schuiven, waardoor de etappe ook (grotendeels) droog kan verlopen. Bij een matige westenwind wordt het circa 23 graden. In een kletsnat scenario blijft het kwik een aantal graden lager steken.