Code geel in Brabant voor onweersbuien met hagel en zware windstoten

BREDA - Het KNMI heeft maandag code geel afgegeven voor de regio Noord-Brabant. Tussen 12.00 en 18.00 uur is er kans op onweersbuien met hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur.

Na meerdere tropische dagen met temperaturen tot zo’n 33 graden, kondigt het KNMI vandaag code geel aan voor Brabant. In de regio is er tussen 12.00 uur en 18.00 uur namelijk kans op onweersbuien met hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van dit weer. Het KNMI adviseert iedereen om open water en open gebied te mijden. “Schuil niet onder bomen.”