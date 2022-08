Prikkelarme zone en tribune voor slechtzienden: “La Vuelta toegankelijk voor iedereen”

BREDA - De gemeente Breda wil dat La Vuelta voor iedereen toegankelijk is. Daarom zijn er tijdens de derde etappe drie verschillende opstelplaatsen langs het parcours die voor iedereen toegankelijk zijn.

Aanstaande zondag is het eindelijk zover: dan start de derde etappe van La Vuelta in Breda. Wielerfans kunnen zich langs het parcours verzamelen om hun favoriete renner aan te moedigen. Maar dit parcours is niet op alle plaatsen voor iedereen even toegankelijk. Om ervoor te zorgen dat iedereen tóch de Ronde van Spanje kan kijken in Breda, heeft de gemeente drie verschillende opstelplaatsen langs het parcours gemaakt die toegankelijk zijn.

Deze opstelplaatsen zijn te vinden bij de Pekhoeve in Ulvenhout en aan de Claudius Prinsenlaan (blindentribune voor blinden en slechtzienden). Ook is er een prikkelloze/prikkelarme zone ingesteld, deze begint bij de bocht na restaurant de Boschwachter. Op deze drie locaties zijn ook toegankelijke toiletten te vinden.