Burgemeester spreekt warme woorden tijdens Indië-herdenking stichting Arjati

BREDA - Onder andere burgemeester Paul Depla stond vandaag stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië. Op deze dag herdenken de aanwezigen dat Japan capituleerde en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Azië.

“Verwerken is versterken.” Met die woorden sprak Depla vandaag tijdens de Indië-herdenking van stichting Arjati. “Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar in een tijd waarin polarisatie de boventoon lijkt te voeren, is het harder nodig dan ooit”, aldus de burgemeester. “Breda brengt het samen. Met respect voor ieders achtergrond en afkomst in de wetenschap dat we met elkaar de toekomst maken. Want alleen dan bouw je echt bruggen.”

Indië-herdenking

De Duitse bezetters in Nederland gaven zich op 5 mei 1945 over, waardoor Nederland jaarlijks op die dag Bevrijdingsdag viert. Maar Japan besloot pas op 15 augustus om zich over te geven, ruim drie maanden na de Duitse capitulatie. Dat gebeurde nadat de Amerikanen atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hadden laten vallen. Met de overgave van Japan kwam er pas écht een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden, waar Nederlands-Indië toen nog toe behoorde. Daarom worden op 15 augustus specifiek de slachtoffers in Nederlands-Indië herdacht.