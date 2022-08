Blauwalg aangetroffen in Bredase singel

BREDA - Op zeker drie plekken in de Bredase singel is blauwalg aangetroffen. Zo ook ter hoogte van de Tramsingel. De gemeente is op de hoogte; er worden binnenkort waarschuwingsborden geplaatst.

Op meerdere plekken in de singel van Breda is blauwalg aangetroffen. Dit is vanaf 11 augustus te zien op de blauwalgenkaart. De gemeente laat weten op de hoogte te zijn van de blauwalg. “Er wordt hier zo snel mogelijk een bord bij geplaatst”, aldus de gemeente. “Naar verwachting morgen.”

Op de algenkaart is te zien dat er op meerdere plekken in Breda blauwalg aangetroffen is. Zo ook in de vijver bij Brabantpark en de poel bij Zaartpark.

Tekst gaat verder onder de foto





Blauwalg

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water. Dit zit in sloten, beken en rivieren. Als er veel voedingsstoffen in het water aanwezig zijn en de temperatuur van het water hoog is kan blauwalgenbloei ontstaan. Dit kun je herkennen aan een blauwgroene laag op het water.

Raak je blauwalgen aan? Spoel je zo snel mogelijk af met water of bel de dokter. Als je in contact bent geweest met blauwalgen kun je last krijgen van jeuk of rode vlekken op je huid of in je ogen. Ook hoofdpijn en maag- en darmklachten komen voor. Ook dieren kunnen last krijgen van gezondheidsklachten na aanraking met blauwalgen. Denk hierbij aan honden die in het water zwemmen.

Dode hond

Een hond is begin juli na het zwemmen in een Bredase bosvijver overleden. Op Facebook werd het bericht veel gedeeld, omdat er wordt gesteld dat blauwalg de oorzaak was. Het waterschap heeft daarom onderzoek gedaan, maar geen blauwalg vastgesteld.