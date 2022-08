Swim to Fight Cancer, ondanks blauwalg, vooralsnog van start in singel: ‘Nog te vroeg om beslissingen te nemen’

BREDA - Het ziet er vooralsnog ‘gewoon’ naar uit dat Swim to Fight Cancer van start kan gaan in de singels van Breda. Eerder deze maand werd er alg aangetroffen in het water. De gemeente houdt samen met Waterschap Brabantse Delta de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten.

Swim to Fight Cancer keert op 11 september weer terug naar Breda. In de Haven gaan de zwemmers ter water. Het is alleen nog even onzeker of het zwemevenement ook écht van start kan gaan in de singels. Onlangs is er namelijk blauwalg aangetroffen in het water. Maar volgens de gemeente is het nog te vroeg om te kunnen bepalen of er 11 september gezwommen kan worden in de singels. “Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda verrichten continu metingen om de waterkwaliteit in de gaten te houden. Als gemeente staan we in nauw contact met de organisatie en het waterschap. Mocht het niet veilig zijn om te zwemmen in de singels, dan is zwemplas de Kuil in Prinsenbeek een mogelijke alternatieve locatie.”

Waterkwaliteit

Brabantse Delta en gemeente Breda hebben de waterkwaliteit van de Bredase singels afgelopen tijd continu in de gaten gehouden. De resultaten van de metingen delen zij mij de organisatie van Swim to Fight Cancer. Uit de laatste update, van 14 augustus, bleek de waterkwaliteit nog goed te zijn. De meting daarvoor toonde een ander beeld: op 7 augustus bleek de waterkwaliteit onvoldoende. De reden hiervoor is niet bekend.

Stichting Fight Cancer

Swim to Fight Cancer is één van de succesvolle evenementen van Fight Cancer en is sinds 2014 al 30 keer georganiseerd. Met dit onderscheidende en uitdagende evenement komt de ziekte kanker op een andere manier onder de aandacht. Deelnemers en teams laten zich sponsoren en halen zoveel mogelijk geld op voor kankeronderzoek. Alleen al in 2019 is er ruim 2,8 miljoen euro opgehaald voor talentvolle, jonge onderzoekers met 14 swims door heel Nederland – van Maastricht tot Haarlem en van Breda tot Den Haag.