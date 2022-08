Dit kunnen Bredanaars verwachten van de Havenfeesten

BREDA - De voorbereidingen voor de Havenfeesten die vanaf vrijdag plaatsvinden in Breda zijn bijna afgerond. Van versieringen tot schermen en barren: De horecaondernemers van de Haven zijn er klaar voor. “Zoiets willen we al jaren organiseren”, vertel René de Vos van de Huiskamer.

Al in 2019 ontstond bij de horecaondernemers die gevestigd zijn aan de haven het idee voor de Havenfeesten. Maar door corona moesten die plannen in de ijskast. Maar nu de Vuelta naar de stad komt, is het ideale moment ontstaan om het nieuwe evenement te lanceren. “Het is een geweldig weekend om de Havenfeesten te organiseren. Die kans konden we niet laten lopen”, aldus De Vos.

Speciaalbier

Vrijdag starten de Havenfeesten met een speciaalbierfestival. Vanaf 12.00 uur kunnen Bredanaars er genieten van meer dan 100 verschillende bieren van in totaal 16 brouwerijen. Maar ook bezoekers die niet van bier houden kunnen op het festival terecht. “We hebben echt voor ieder wat wils. Zo zullen er ook sangriabarren zijn, aangezien we natuurlijk in Spaanse sferen zijn. Maar je kunt ook cocktails of wijn komen drinken.” ‘s Avonds is er een uitgebreid muzikaal programma op de podia bij de Huiskamer, de Botanist en The Boathouse. “Ook de muziek is divers. Bij de botanist kun je vooral Jazz verwachten, bij The Boathouse meer Latin en bij de Huiskamer gaan de voetjes van de vloer met feestmuziek.”

Zaterdag

Zaterdag kunnen gezinnen aan de Haven terecht. Er zijn dan allerlei activiteiten voor kinderen, en ook is er straattheater. “Het speciaalbierfestival is dan afgelopen, maar de buitenbarren blijven zeker staan. Ook komen er extra eetzaakjes. ‘s Avonds bouwen we echt een groot feest”, legt De Vos uit. Dat mag buiten doorgaan tot 01.00 uur. In de cafés gaat het feest door tot 02.00 uur.

De horecaondernemers hebben dan een korte nacht, want de volgende ochtend moeten zij om 08.00 uur alweer beginnen aan de voorbereidingen voor het ontbijt van zondag. Vanaf 09.00 uur kunnen wielerliefhebbers aan de Haven ontbijten waar later die ochtend de reclamekaravaan en de renners van de Vuelta voorbij razen. Rond 11.30 uur zijn de renners de binnenstad uit, en start opnieuw een muzikaal programma aan de Haven. Dat duurt die dag tot 23.00 uur.

Uiteraard is de Vuelta zelf alle dagen tijdens de Havenfeesten ook te volgen. Op een groot scherm zullen de etappes uitgezonden worden.

Deelnemers

De lijst met deelnemende ondernemingen van De Havenfeesten bestaat uit; Dok19,Very Italian Pizza, Lawaaipapegaai, The Boathouse, Mr. Barley, De Botanist,Bobby’s Boat, Restaurant ‘t Zusje. Big Belly Bar & Garden, Local Motion, El Puerto, Biercafé de Huiskamer &De Biertuin Breda.