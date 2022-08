Aangepaste busdiensten in verband met La Vuelta

BREDA - Reizigers zullen dit weekend rekening moeten houden met een aangepaste dienstregeling in Breda en omstreeks. Zondag tussen 10:15 en 19:00 uur rijden er geen stadslijnen in Breda.

Het centrum van Breda is deze zondag helemaal afgesloten voor al het verkeer. Tussen 10:15 uur en 19:00 uur rijden er dus ook geen stadslijnen in en rondom Breda. Met de trein of bus afreizen naar station Breda en vandaaruit lopend of met een pendelbus de stad in, kan wel. Ook rijden er pendelbussen tussen het NAC stadion en centrum Breda.

De route van de Vuelta gaat zondag dwars door West-Brabant. Dus ook streeklijnen krijgen dus met diverse omleidingen en rituitval te maken. Reizigers wordt geadviseerd rekening te houden met een langere reistijd of voor alternatief vervoer te kiezen indien de ritten op hun buslijn helemaal komen te vervallen. Op de volgende lijnen kun je te maken krijgen met aanpassingen in de dienstregeling: Lijn 105, 115, 119, 123, 130, 132, 310, 311, 312, 316, 325, 326, 327 en 400. Check www.arriva.nl/vuelta voor de exacte aanpassingen.