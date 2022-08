Met de ploegenpresentatie is de Vuelta in Nederland na jarenlang wachten begonnen

BREDA - Eindelijk is het zo ver. De Vuelta Holanda is begonnen. Met de ploegenpresentatie in Utrecht is het grote wielerevenement van start gegaan. Aanstaande zondag rijdt de Vuelta door Breda.

Het was 12 december 2018 toen het definitief werd: De Vuelta zou naar Nederland komen en een etappe krijgen die zou starten en finishen in Breda. Dat zou gebeuren in 2020. Maar corona gooide roet in het eten, waardoor wielerliefhebbers na het goede nieuws over de komst van de Vuelta na Breda in totaal vier jaar moesten wachten. Maar dit weekend is het dan eindelijk zo ver. Woensdag vond de ploegenpresentatie plaats in Utrecht, waar vanavond de tijdrit wordt verreden. Zaterdag zijn de renners in en rondom Den Bosch, en zondag start en finisht de derde etappe van de Vuelta in Breda.

Ploegenpresentatie

De 23 deelnemende ploegen presenteerden zich woensdag na een korte fietstocht door Hoog Catharijne op het Vredenburgplein aan het publiek, waarna een vaartocht door de Singel volgde. In totaal waren 12.500 mensen getuige van de aftrap. In haar openingswoord dankte Burgemeester Sharon Dijksma de Spaanse organisatie. “Mede namens Breda en ’s-Hertogenbosch en de provincies Utrecht en Noord-Brabant, bedankt Utrecht Unipublic voor het vertrouwen en het geduld.”

Naast de renners, waaronder drievoudig winnaar Primoz Roglic, wereldkampioen Julian Alaphilippe en de afzwaaiende Aljeandro Valverde en Vincenzo Nibali, genoten de bezoekers van een entertainmentprogramma. Vuelta directeur Javier Guillén sprak zijn waardering uit: “Dit was de beste presentatie die we hebben gehad. We kijken uit naar drie mooie dagen wielrennen.”

Benieuwd naar alle deelnemers die zondag te bewonderen zijn in Breda? Het overzicht van alle teams en deelnemers vind je hier.