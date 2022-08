Eindelijk weer Dorpsloop in Teteringen, mét wandeltocht en kinderloop

TETERINGEN - Na twee coronajaren staat de Dorpsloop Teteringen op zondag 28 augustus weer op de agenda. Voor sportievelingen is het nog mogelijk in te schrijven voor de Dorpsloop, kinderloop en de wandeltochten. Dit jaar ontvangen deelnemers een Bredaille, een Bredase medaille, wanneer er aan drie hardloopwedstrijden wordt deelgenomen.

Na twee coronajaren staat de 31e editie van de Dorpsloop Teteringen op zondag 28 augustus weer gepland. De Dorpsloop voor volwassenen kent wederom twee verschillende afstanden, namelijk de 5 en de 10 kilometer. Bij de Dorpsherberg aan het Willem-Alexanderplein zal het startschot klinken. Ook de Kinderloop zal weer plaats gaan vinden, dit jaar onder een nieuwe naam: de Kober Kinderloop. Basisschoolleerlingen kunnen afhankelijk van hun leeftijd deelnemen aan het evenement. Naast de gebruikelijke Dorpsloop en kinderloop is er tijdens de 31e editie een nieuwe wandeltocht georganiseerd. De lopers van deze tocht zullen over een afstand van 5 of 10 kilometer getrakteerd worden op routes door de natuurrijke Teteringse bossen en polderlandschappen.

Bredaille

De gemeente Breda wil de sport stimuleren en verstrekt aan de deelnemers een Bredase medaille, de Bredaille, wanneer er aan drie hardloopwedstrijden wordt deelgenomen. De Dorpsloop Teteringen is het eerste hardloopevenement waardoor je de medaille kunt behalen. De andere loopevenementen waar je aan mee kunt doen om te Bredaille te ontvangen zijn de de Bredase Singelloop, Tien van ‘t Aogje en de 5 van Bavel.

Inschrijven volwassenen

Tot en met 24 augustus 2022 kan er nog ingeschreven worden tegen het voordelige Early-Bird tarief van 7,50 euro. Tot en met 27 augustus kan er ingeschreven worden tegen het standaard tarief van 10 euro. Ook na-inschrijven op de wedstrijddag is mogelijk, hiervan bedragen de kosten 10 euro.

Inschrijven Kober kinderloop

Ook voor de Kober kinderloop kan nog worden ingeschreven. Bij voorinschrijving zijn er geen kosten voor de deelnemers. Inschrijving op de wedstrijddag zelf kost 2 euro.

Inschrijven Snoeren Footfashion wandeltochten

Inschrijven voor Snoeren Footfashion wandeltocht van 5 of 10 kilometer kan nog tot en met 27 augustus. De kosten per deelnemer bedragen 5 euro. Aanmelden op de dag zelf is helaas niet mogelijk.

Programma

De wedstrijden voor volwassenen worden gelopen op zondag 28 augustus. De 5 km start om 14.00 uur en de 10 km start om 15.00 uur.

Om 16.30 uur starten de leerlingen van groep 1 t/m 4 met de van 750 meter. Om 17.00 uur zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt voor de 1500 meter. Er zijn prachtige prijzen beschikbaar en voor elke deelnemer een medaille.

De wandeltocht start in de bistro van de winkel van Snoeren Footfashion aan de Heistraat in Teteringen. Daar word je ontvangen met een kop koffie of thee. De ontvangst en start is in twee tijdvakken. Het eerste tijdvak is van 12.45-13.45 uur en het tweede tijdvak is van 14.00 uur-15.00 uur. In beide tijdvakken kan zowel voor de 5 als voor de 10 kilometer worden gestart. Het eindpunt van de wandeling is De Dorpsherberg, waar je gezellig kunt napraten en de bij Snoeren ontvangen consumptiebon kunt inwisselen.

Informatie

Voor meer informatie over inschrijvingsgeld, starttijden en routes, zie www.dorpsloop.nl