Renners Vuelta vertrokken vanaf Kasteel van Breda voor etappe door West-Brabant

BREDA - De etappe Breda-Breda is nu echt begonnen. Nadat de reclamekaravaan rond 11.00 uur vanaf het Kasteel van Breda vertrok, stapten de renners precies een uur later op de fiets voor de etappe van 194 kilometer door West-Brabant.

De renners zijn vanaf het Kasteel van Breda naar de Grote Kerk gereden, waar ze met de fiets aan de hand door de kerk lopen. De eerste 10 kilometer is de wedstrijd nog geneutraliseerd en rijden de renners rustig door de Bredase binnenstad. Via de Singels rijden de renners door de Ginnekenstraat richting het Mastbos. Ze rijden een stukje door het bos, en rijden vervolgens naar Ulvenhout. Daar start de wedstrijd officieel.

De renners verlaten via de Strijbeekseweg de gemeente, en worden rond 16.48 uur weer in Breda verwacht. Via de Sprundelsebaan komen zij de stad weer binnen. Via de noordelijke rondweg rijden ze naar de Beverweg. Vanaf daar rijden de renners naar de finish die op de Claudius Prinsenlaan ligt ter hoogte van het stadskantoor. De finish wordt om 17.04 uur verwacht.