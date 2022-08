Met bier, muziek en regen zijn De Havenfeesten begonnen

BREDA - De Haven van Breda is klaar voor het gezellige weekend. Vanmiddag om 12:00 is het speciaalbierfestival begonnen en kan er onder genot van muziek een lekker biertje gedronken worden. De eerste editie van De Havenfeesten staan volledig in het thema van La Vuelta.

De start van de eerste editie van De Havenfeesten is een feit. Terwijl de horecaondernemers nog de laatste puntjes op de i zetten, trekt het evenement langzaam steeds meer bezoekers. De Haven is aangekleed, de grote schermen staan klaar voor de etappes van La Vuelta en de muziek staat aan.

Sfeer

De versiering van de haven is niet te missen wanneer je passeert. De Haven is namelijk volledig aangekleed met kleurrijke slingers en lampionnen. Het geeft gelijk sfeer volgens bezoeker Hans. Samen met zijn collega’s heeft hij een teamuitje, maar in plaats van de ingeplande speurtocht door Breda staan ze nu met zijn allen aan een statafel biertjes te drinken. “Je hoort de muziek en voelt gelijk de gezelligheid. Wij doen die speurtocht wel vanaf hier, dat is veel leuker”, vertelt Hans.

Wat betreft de ondernemers moet de echte drukte nog losbarsten. Ondanks het regenachtige weer worden er later op de dag meer bezoekers verwacht. De schermen staan klaar, de muziek draait al en het barpersoneel heeft er zin in. Ook Koen van de Botanist is enthousiast over aankomend weekend. “Ik ben blij dat het nu eindelijk door mag gaan! De plannen lagen al langer op tafel, maar nu kunnen we van start”.

Kramen

Waar origineel het idee was om over de hele Haven kramen neer te zetten, is dat plan nu gewijzigd vanwege de regen. Sommige horecaondernemers zullen geen kraam voor de deur hebben staan maar zetten de deuren open om zo bezoekers te ontvangen. Verder zijn er verschillende kramen in de Vishal te vinden.