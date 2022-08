Sam Bennett wint derde etappe Vuelta

BREDA - De laatste Nederlandse etappe van de Vuelta begon vandaag vanuit het Kasteel van Breda. De etappe werd gewonnen door Sam Bennett. In totaal werd er een afstand van 194 kilometer afgelegd.

De derde en laatste Nederlandse etappe van de Vuelta begon vandaag vanuit het Kasteel van Breda. Vervolgens gingen de renners met hun fiets aan de hand door de Grote Kerk van Breda waarna zij hun weg vervolgden in het West Brabantse Landschap.

Tijdens de derde etappe van La Vuelta 2022 trok het peloton door de provincie. De renners kwamen daarbij oog in oog met de Brabantse Wal; kenmerkend voor het landschap van West-Brabant. Ook kwamen zij door plaatsen als St. Willebord, Alphen Chaam en Hoogerheide. Ten slotte keerden de renners terug in Breda om de laatste meters op Nederlands grondgebied af te leggen.

De eindstreep was voor het Chassé theater, aan de Claudius Prinsenlaan. Sam Bennett kwam hier als eerste over de finish en wint daarmee (ook) de derde etappe. In totaal werd er een afstand van 194 kilometer afgelegd.