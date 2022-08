Lerarentekort in West-Brabant neemt verder toe

WEST-BRABANT - Het lerarentekort in West-Brabant is het afgelopen jaar sterk toegenomen blijkt uit onderzoek van UWV. Dit ondanks diverse initiatieven om het tekort aan te pakken. Als gevolg van het lerarentekort zullen klassen steeds groter worden en staan er soms ongekwalificeerde leerkrachten voor de klas.

Het aantal docenten en onderwijsassistenten dat zonder werk thuis zit wordt steeds kleiner terwijl het aantal openstaande vacatures juist steeds groter wordt. In juli 2022 waren er in West-Brabant 96 docenten en onderwijsassistenten die een WW-uitkering ontvingen. Dat is 35 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal openstaande vacatures voor deze beroepen in West-Brabant is juist met 39 procent gestegen naar 156 vacatures. Waar het UWV in het eerste kwartaal van 2021 nog sprak over een gemiddelde arbeidsmarktspanning voor pedagogische beroepen spreken ze nu over een krappe arbeidsmarkt.

In het voortgezet onderwijs verschillen de tekorten per vak. Voor exacte vakken (wis-, natuur- en scheikunde) en talen (klassieke talen, Nederlands, Duits en Frans) is de vraag naar docenten al langere tijd (veel) groter dan het aanbod aan nieuwe leerkrachten. In 2026 wordt in Noord-Brabant een tekort verwacht van gemiddeld 3,5 procent voor alle vakken.

Ook in het basisonderwijs heerst een leraren tekort. In 2016 was er landelijk nog een overschot aan leerkrachten basisonderwijs. Sindsdien nam de spanning geleidelijk toe. In het eerste kwartaal van 2022 geldt ook voor leraren in het basisonderwijs dat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Als gevolg van het lerarentekort kunnen werkzoekende docenten bijna overal in West-Brabant per direct aan de slag.