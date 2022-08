Internationale allure voor Vuelta Business Event in het Chassé Theater

Zondag 21 augustus 2022 was het dan eindelijk zover! De derde Nederlandse etappe van La Vuelta kwam door Breda. Niet alleen Breda, maar heel West-Brabant stond op zijn kop en kleurde rood. Een internationaal evenement om ook op zakelijk gebied mooie verbindingen en ontmoetingen tot stand te brengen. Zo was het Chassé Theater het decor voor het Vuelta Business Event, om zakelijke ontmoetingen en verbindingen te leggen tussen onderwijs, overheid en bedrijven. Een samenwerking tussen BredaBusiness, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Brabant Sport. Hierbij was niet alleen het Bredase- én Brabantse bedrijfsleven goed vertegenwoordigd, maar ook een vertegenwoordiging uit Spanje.

Het business event was het afsluitende onderdeel van het economische activatieprogramma van de Vuelta in Breda. Zo is in de aanloop naar de etappe een bijeenkomst “Zakendoen in Spanje” georganiseerd samen met de twee andere Vueltasteden Utrecht en Den Bosch, ROM Utrecht, BOM en Brabant Sport, een Spaanse wandeling en een workshop fietsregels in Nederland voor Breda Internationals en de Vuelta Bedrijvencompetitie “Fietsen voor Breda.” Deze competitie werd versterkt door een PR-campagne met koplopers Handpicked Agencies, Be By Beta en Amphia.

“Als er een Nederlandse stad is die een geschiedenis heeft met Spanje, dan zijn wij dat wel. Mooi om te zien hoeveel draagvlak er is: provincie, rijk, gemeente en de organisatie van de ronde”, aldus wethouder Daan Quaars. “Het levert zoveel meer op dan een dag wielrennen. Denk aan publiciteit, sportiviteit, economisch vlak enzovoort. De Vuelta brengt een mooie kans om echt een internationaal visitekaartje af te geven van de stad. Naast sportief, wordt het zo ook een economisch, duurzaam en cultureel verhaal.”

Internationaal event

Het business event vond plaats op een unieke locatie in het Chassé Theater, namelijk het podium van de Grote Zaal. Burgemeester Paul Depla bedankte in zijn welkomstwoord de bedrijven die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan het internationale vestigingsklimaat en de ambitie als internationale hotspot voor Toegepaste Technologie en Creativiteit. Daarnaast werd op feestelijke wijze het totaal aantal fietskilometers bekend gemaakt, die bij elkaar zijn getrapt door diverse Bredase bedrijfsteams in de Vuelta Bedrijvencompetitie “Fietsen voor Breda.”