Vuelta trekt 350.000 mensen naar Breda: ‘De sfeer was fantastisch’

BREDA - De start van La Vuelta in Nederland is uitgegroeid tot een groot wielerfeest. In totaal stonden er afgelopen drie dagen zo’n 997.500 bezoekers langs de route van de drie etappes. Ook in Breda was het druk. Het wielerfeest trok 350.000 bezoekers naar de stad.

Stralende zon, 350.000 bezoekers, volop activiteiten en een spannende etappe. Breda kan tevreden terugkijken op de etappe van de Vuelta die zondag startte en finishte in Breda. “Breda was gehuld in Spaanse sferen”, aldus burgemeester Paul Depla. “Met 350.000 bezoekers in Breda en langs het parcours was het vandaag grenzeloos genieten. Kijk bijvoorbeeld naar het prachtige moment in de Grote Kerk. De sfeer was fantastisch en we hebben vandaag weer laten zien dat Breda, Spanje en La Vuelta elkaar prachtig aanvullen.”

De Spaanse organisator Unipublic, kijkt eveneens terug op een succesvolle start van La Vuelta. “De warme reacties van het enthousiaste Nederlandse publiek waren geweldig. We voelden ons thuis”, aldus Javier Guillén, algemeen directeur van La Vuelta. “Het project La Vuelta Holanda is na twee jaar wachten uitgekomen en heeft onze verwachtingen overtroffen. Nederland is een plek die fietsen ademt en die we in ons hart gesloten hebben. We zijn gekomen om geschiedenis te schrijven en we vertrekken met een van de meest ongelooflijke verhalen die we, vanuit het perspectief van La Vuelta, ooit hebben meegemaakt”, besloot hij.

Nederlands succes

De winst van Team Jumbo-Visma in de ploegentijdrit legde de basis voor Nederlands succes. De speciaal voor de Nederlandse etappes ontworpen rode trui werd gedragen door Robert Gesink en Mike Teunissen, terwijl teamgenoot Edoardo Affini hem meeneemt naar Spanje.

Ander Nederlands succes was er voor Julius van den Berg. In de bergtrui reed hij door zijn woonplaats Roosendaal. Hij behield de bergtrui ook in de derde etappe en draagt hem dus ook dinsdag in Spanje.