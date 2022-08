Win kaarten voor jouw vriendengroep voor het Oktoberfestival in Breepark!

(advertorial) - Pullen bier, bratwursten en lederhosen. Op 22 oktober strijkt het grootste Oktoberfestival van de Benelux neer in Breepark. En jij kan er samen met je vrienden gratis bij zijn! BredaVandaag mag 2x 8 kaarten weggeven!

12.000 man feestend aan lange tafels, genietend van muziek en proostend met bier. Dat is hoe Breepark er op 22 oktober uit zal zien. Dan wordt het grootste Oktoberfest van de Benelux in Breda georganiseerd. “We hebben al meerdere edities van het Oktober Festival georganiseerd in België, maar deze editie in Breda wordt onze grootste ooit!”, vertelt de organisator.

Snollebollekes

Bezoekers kunnen uiteraard bier, biertafels, bratwursten en kostuums verwachten. Verder is er een lange ‘catwalk’ waarop live muziek en entertainment te zien is. Onder andere Snollebollekes zal een feestje komen bouwen. Ook het Feestteam en Jan Biggel zijn van de partij.

Tafels

Voor het festival kunnen bezoekers ‘normale’ tickets of een tafelticket bestellen. “We hebben de zaal opgedeeld in twee zones”, aldus de organisator. “In de ene zone staan allemaal lange tafels. Deze kun je als groep van acht personen reserveren. Wanneer je aan één van deze tafels zit, word je bediend. Daarnaast heb je ook nog een zone met statafels en biertonnen. De mensen die een normaal ticket kopen, kunnen daar plaatsnemen. Zij mogen hun drankjes halen aan de bar.” Het festival vindt binnen in Breepark plaats en duurt van 18.00 uur tot 02.30 uur. Tickets zijn vanaf 22 augustus 18.00 uur verkrijgbaar via de Facebookpagina van het evenement.

Winactie

Ga voor meer info en tickets naar www.oktoberfestival.com.