Weerbericht Breda: ‘Aanhoudend warm, met woensdag opnieuw 30 graden’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 22 augustus en de komende dagen.



Een klein lagedrukgebiedje boven onze omgeving zorgt voor rustig en warm zomerweer. Boven Engeland en het noordwesten van Frankrijk liggen enkele zwakke frontjes die de komende dagen voorbij zullen trekken. Ze brengen wolkenveldjes, maar neerslag wordt niet of nauwelijks verwacht. En de temperaturen blijven op peil.



Maandag 22 augustus

Wolkenvelden, maar het blijft droog. De zon komt er ook af en toe doorheen. De wind waait zwak uit het oosten, gemiddeld met 1 of 2 Beaufort. Maxima tot ongeveer een zomerse 25 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 23 augustus

Opnieuw drijven er hoge en middelbare wolkenvelden over. Toch blijft het hoofdzakelijk droog met een zwak windje uit zuid of zuidwest. Maxima rond 27 graden.



Woensdag 24 augustus

Afwisselend zon en wolken, waarbij de zon de meeste ruimte krijgt. De wind waait zwak uit het zuidoosten en het kwik stijgt naar ongeveer 30 graden.



Donderdag 25 augustus

De zuidenwind neemt wat toe naar matig, gemiddeld 3 Beaufort. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het kwik reikt opnieuw tot rond de 30 graden.



Zo was het weer zondag 21 augustus 2022

Maximumtemperatuur: 24,6 graden

Minimumtemperatuur: 12,6 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 22 augustus 2022 om 12:00 uur