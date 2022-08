Met volle teugen genoot wethouder Quaars van de Vuelta: ‘Dit smaakt naar meer’

BREDA - Als wethouder sport leefde Daan Quaars enorm toe naar de komst van de derde etappe van de Vuelta naar Breda. Toen de renners zondag over de finish kwamen, gleed er veel spanning van zijn schouders. “Het is echt heel goed gegaan. Overal om me heen zag ik mensen genieten. Echt geweldig. Dit smaakt naar meer.”

Wethouder Daan Quaars is nog volop aan het nagenieten van de etappe Breda-Breda van la Vuelta Holanda. Na jarenlang toewerken naar de komst van het grote wielerevenement naar Breda, blikt Quaars nu terug op een zeer geslaagde dag. “Vandaag is echt een dag van nagenieten. Alle appjes die ik kreeg, de berichten op social media, het nieuws in de kranten. Het is allemaal enorm positief. En zo heb ik het zelf ook ervaren. Als ik om me heen keek, zag ik alleen maar mensen die aan het genieten waren. Echt fantastisch.”

Als wethouder Sport wil Quaars graag grote sportevenementen naar de stad halen. En de Vuelta is één van de allergrootsten. “Het is echt heel spannend geweest. Toen de renners over de finish kwamen, gleed er echt wel spanning van me af. En dat zag ik bij alle betrokkenen. Het is geweldig dat het zo goed is verlopen. Daarvoor moeten we ook echt onze samenwerkingspartners bedanken. En natuurlijk de Vuelta zelf. Dat is echt een team van professionals. Dat zag je gisteren aan alles. Natuurlijk staat er wel eens een hek verkeerd, of staat iemand niet helemaal op de goede plek. Maar de problemen waren echt verwaarloosbaar.”

Waarde

De Vuelta heeft Breda een flinke som geld gekost. Het nieuws dat het wielerfeest de stad ruim 1 miljoen euro kostte, kon dan ook op sociale media rekenen op behoorlijk wat kritiek. “Mensen zien dan één dag een etappe in hun gemeente, en zien daar de waarde niet van in. Maar die waarde is er zeker wel”, benadrukt de wethouder. “Alleen al de wereldwijde aandacht voor het moment met de renners in de Grote Kerk. Als je moet gaan betalen voor zulke promotie, dan ben je meer geld kwijt hoor! Deze etappe heeft Breda echt op de kaart gezet.” Maar nog belangrijker dan dat, zijn volgens Quaars de langdurige samenwerkingen die ontstaan zijn door de komst van de Vuelta. “Die zijn echt van onschatbare waarde, en daar profiteert Breda op de lange termijn van.”

Terwijl Quaars nog aan het nagenieten is, blikt hij alvast vooruit op de volgende grote sportevenementen in Breda. Zo komt volgend jaar het NK Atletiek naar Breda en NK Halve Marathon. In 2024 organiseert Breda samen met Tilburg de Special Olympics. “Dat zijn ook stuk voor stuk geweldige evenementen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want na de Vuelta is één ding wel duidelijk: Dit smaakt naar meer!”