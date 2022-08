Chassé Theater organiseert samen met BO Diversity Be Proud

BREDA - Maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober staat het Chassé Theater in het teken van Be Proud. “Kom uit voor je seksualiteit. Sta voor je genderidentiteit. Wees trots op wie je bent!”, aldus de organisatie.

Iedereen mag er zijn en iedereen is goed zoals die is: Het Chassé Theater vindt dat je mag afwijken van de norm. “Sterker, dat er helemaal geen norm is.” Met de extra aandacht die het Chassé samen met BO Diversity aan dit onderwerp geven, willen zij bijdragen aan het doorbreken van taboes en het wegnemen van vooroordelen. Met een speciale selectie voorstellingen, aftertalks, exposities en een extra editie van Normbrekers. Maar ook met ontmoetingen en gesprekken.

Programma Be Proud

Op maandag 10 oktober vindt het praatprogramma Normbrekers plaats. Verschillende korte filmfragmenten, lectures, opdrachten en gesprekken tussen deelnemers komen aan bod. Bij deze editie is er een gebarentolk aanwezig. Dinsdag 11 t/m donderdag 14 oktober staan er diverse voorstellingen in het theater van de warme winkel, HNTJong, Theater van de Heelheid en Marleen Hendrickx. De week wordt afgesloten met de film Mama (inclusief nagesprek). De gehele week zijn er in het theater doorlopende tentoonstellingen te bezoeken.

Meer informatie over het programma en tickets vind je op chasse.nl/beproud