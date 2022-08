‘Mogelijk wordt dit de warmste augustus ooit in het Zuiden van het land’

BREDA - De gemiddelde temperatuur in De Bilt kan aan het eind van de maand uitkomen op 20,1 graden en is daarmee de op twee na warmste augustus ooit gemeten. Ook in de Randstad was het slechts twee keer eerder zo warm. In het zuiden en oosten kunnen augustusrecords gebroken worden, laat meteoroloog Matthijs van der Linden weten.



Tot nu toe was het in De Bilt deze maand gemiddeld 20,2 graden. “Dit hebben we niet alleen te danken aan zomerhitte overdag, maar ook aan bijzonder warme nachten. Met nog een serie zomerse tot tropische dagen te gaan en iets minder warme lucht richting het eind van de maand komen we volgens de huidige verwachting uit op 20,1 graden. Daarmee is een top drie-notering in de lijst met warmste augustusmaanden zo goed als zeker”, aldus Van der Linden. Twee jaar geleden was het in augustus 20,4 graden en de warmste augustus ooit gemeten was 1997. Toen werd het maar liefst 20,5 graden.



Al de hele maand ligt de maximumtemperatuur in De Bilt boven 20 graden en daarmee is het warm. We hebben inmiddels 12 zomerse dagen met 25 graden of meer en naar verwachting zal augustus in totaal op 16 zomerse dagen uitkomen. Augustus telt normaal 7 à 8 zomerse dagen. Ook aan tropische warmte is dit jaar geen gebrek. In de tweede week van augustus hadden we tijdens de hittegolf een serie van vijf officiële tropische dagen. Er is sprake van een tropische dag als het in De Bilt 30 graden of meer wordt. Op de 12e werd het maar liefst 32,3 graden. De komende dagen krijgen we nog een keer een warmte-opstoot en kan het in De Bilt nog één of twee keer tropisch worden en dit is ook het aantal tropische dagen in een gemiddelde augustusmaand. Nu zitten we hier dus met zes à zeven tropische dagen ver boven.



Kans op regionaal warmste augustus ooit gemeten

In Limburg en delen van Noord-Brabant is het nog warmer en ligt de gemiddelde temperatuur zelfs boven de 21 graden. Regionaal kan het nog de warmste augustus ooit worden.