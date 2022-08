Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in voor Noord-Brabant

BREDA - Rijkswaterstaat heeft vanaf vanochtend een hitteprotocol ingesteld in verband met de tropische temperaturen. Het protocol is van kracht in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland, en geldt van 10.00 tot 20.00 uur.

Hitteprotocol

Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is gericht op weggebruikers. “Het warme weer heeft namelijk impact op hen. Zo schakelen wij direct een bergingsbedrijf in als zij een melding krijgen van een pechgeval”, aldus Rijkswaterstaat. “Met deze maatregelen halen we voertuigen met pech direct van de weg af.” De berger brengt de automobilist dan naar een veilige plek om te wachten op hun eigen pechhulpdienst. “Bijvoorbeeld een tankstation of verzorgingsplaats, waar voorzieningen zijn en schaduw”, aldus Rijkswaterstaat. “De temperatuur van het asfalt kan namelijk hoog oplopen. Het is dan niet wenselijk om, langer dan nodig, in de buurt van hete asfalt te verblijven.”

Adviezen

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om goed voorbereid op pad te gaan. “Dit doen zij door een flesje koud water en een paraplu mee te nemen. De paraplu zorgt namelijk voor schaduw en beschermt je tegen de (felle) zon, als je met pech langs de weg staat.”

Bekijk ook voor vertrek de actuele verkeersinformatie, zo zie je of er bijvoorbeeld werkzaamheden op jouw route zijn.