Ralf Seuntjens openhartig over ziekte: ‘De tolk bij de dokter begon te huilen’

BREDA - Ralf Seuntjens is in de nieuwe aflevering van Fresia& Milan parkeren de bus van ESPN openhartig over zijn kankerdiagnose. In het interview vertelt hij het verhaal over hoe hij het nieuws hoorde. "Mijn tolk begon te huilen en zei: ‘Bro, you’ve got cancer."

Begin mei stond de wereld van Ralf Seuntjens ineens stil. De oud-speler van NAC had de Bredase club net verruild voor een avontuur in Japan, toen hij te horen kreeg dat hij kanker had. "Het is bizar. Je gaat dan naar Japan. Dat is een droom die uitkomt, eerst NAC en dan Japan. Op 4 mei speelde ik een wedstrijd waarbij ik twee tikken kreeg op mijn schouderblad. Die wedstrijd wonnen we wel, ik heb nog gescoord. Maar ik bleef last houden van mijn schouderblad, dus besloten ze een scan te maken."

Die scan krijgt Seuntjens op 9 mei. "Ik zag op een gegeven moment doktos heen en weer lopen in dat ziekenhuis en toen zei ik nog tegen mijn tolk: ‘Die persoon gaat geen goed nieuws krijgen.’" Toen Seuntjens naar binnen werd geroepen bij de dokters, wezen zij iets aan op de scan. "Toen begon mijn tolk te huilen. Mijn eerste gevoel was: Mijn schouderblad ligt door midden. Mijn seizoen is voorbij door een schouderbladblessure. En toen zei de tolk: Bro, you’ve got cancer man. Als je dan het kamertje verlaat, dan weet je het even niet meer."

De volledige aflevering van het interview met Ralf en Mats Seuntjens komt vanavond om 19.00 uur online.