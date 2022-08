Een droomstart voor de Havenfeesten: ‘Dit doen we volgend jaar weer, maar dan nog groter’

BREDA - Afgelopen weekend vond de eerste editie van de Havenfeesten plaats. De horecaondernemers van de Haven grepen de komst van de Vuelta naar de stad aan om een idee uit te werken waar ze al jarenlang mee rondliepen. En met succes. Het was een weekend lang druk aan de Haven, en de feesten keren volgend jaar dan ook zeker terug.

Voor René de Vos van café de Huiskamer en de andere horecaondernemers aan de Haven waren de Havenfeesten een wens die uitkwam. De ondernemers liepen al lange tijd rond met het idee om Havenfeesten te organiseren in Breda, maar door corona kwam dat idee op een laag pitje te staan. De komst van de Vuelta naar Breda was hét moment voor de ondernemers om hun wens eindelijk in vervulling te laten gaan.

De Havenfeesten begonnen vrijdag met een speciaalbierfestival. Dat kwam een beetje traag op gang, geeft De Vos toe. Het weer zat ook zeker niet mee. “Het evenement begon in de regen, waardoor we het naar binnen moesten verplaatsen. Maar uiteindelijk deed dat niets af aan het plezier. Het is echt druk geworden, en het was een enorm geslaagde avond. Er was live-muziek op de drie podia, en er werd volop gedanst. Voor ons als ondernemers was echt duidelijk: De Havenfeesten zijn een levensvatbaar evenement. Hier is behoefte aan.”

Zaterdag waren er allerlei activiteiten voor kinderen, straattheater en opnieuw live-muziek. Zondag was het, uiteraard, al vroeg druk aan de Haven vanwege de doorkomst van de Vuelta. “We waren bang dat de drukte na de etappe misschien af zou nemen, maar dat was zeker niet het geval. Het is echt tot laat in de avond druk geweest! Daar heeft de promotie van LocalMotion echt aan bijgedragen. Afgelopen weekend was voor de Havenfeesten een droomstart.” Al voor het evenement plaatsvond, lieten de ondernemers weten dat de Havenfeesten jaarlijks terugkerend zouden zijn. En deze editie heeft die ambitie enkel bevestigd.

Toekomst

Volgend jaar is er uiteraard één groot verschil met de editie van dit jaar: De Vuelta komt niet naar Breda. “We zullen zeker creatief moeten zijn in de programmering. Maar dat kun je wel aan ons overlaten”, vertelt De Vos enthousiast. “We hebben echt veel plannen. Zo willen we bijvoorbeeld meer podia, zodat we ook meer diversiteit in de live-muziek kunnen brengen. We willen het water ook meer bij het evenement betrekken met wateractiviteiten voor de bezoekers. Hoe tof zou het bijvoorbeeld zijn als mensen met jetski’s door de Haven kunnen varen?”

Waar De Vos ook enorm enthousiast over is, is de samenwerking tussen alle horecazaken aan de Haven. Niet enkel aan de kant van de binnenstad, maar ook aan de Prinsenkade. En niet enkel ter hoogte van de Hoge Brug, maar langs het gehele water. “Die samenwerking willen we alleen maar verder versterken. En ook daar zien we veel kansen. De Havenfeesten zijn echt een blijvertje”